TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grunskienė nurodė policijai patikslinti aplinkybes dėl galimai neteisėtai paimtos Kultūros ministerijos informacijos

2025-10-07 13:47 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 13:47

Visuomenininkui Andriui Tapinui pranešus, esą buvusio „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus lydimi asmenys Kultūros ministerijoje rinko informaciją iš institucijos darbuotojų kompiuterių, generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į policiją, nurodydama atlikti aplinkybių patikslinimą.

Nida Grunskienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Visuomenininkui Andriui Tapinui pranešus, esą buvusio „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus lydimi asmenys Kultūros ministerijoje rinko informaciją iš institucijos darbuotojų kompiuterių, generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į policiją, nurodydama atlikti aplinkybių patikslinimą.

1

„Atsižvelgiant į viešoje informacinėje erdvėje paskelbtą informaciją apie tai, kad praėjusią savaitę nenustatyti asmenys Kultūros ministerijoje galimai vykdė neteisėtus veiksmus, susijusius su informacijos ir kitų duomenų kopijavimu iš ministerijos darbuotojų kompiuterių bei kitų skaitmeninių laikmenų, generalinė prokurorė N. Grunskienė kreipėsi į Policijos departamentą su nurodymu atlikti faktinių aplinkybių patikslinimą ir priimti procesinį sprendimą“, – Eltai nurodė prokuratūros atstovė Elena Martinonienė. 

„Apie patikslinimo rezultatus ir susijusius sprendimus visuomenė bus informuota“, – pridūrė ji.

Antradienį visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai. Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.

Seimo opozicinės partijos dėl paviešintos informacijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD).

