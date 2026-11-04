Griežtas kirtis piratinėms svetainėms Lietuvoje: panaikino „Google“ 322 svetainių kopijas

LRTK spalio 21 d. kreipėsi į „Google LLC“, prašydama pašalinti nustatytas vadinamąsias veidrodines svetaines, o spalio 23 d. bendrovė informavo priėmusi tokį sprendimą. Komisijos patikrinimas patvirtino, kad visos 322 svetainės pašalintos iš paieškos rezultatų Lietuvoje.
„Google“ pašalino 322 piratinių svetainių kopijas iš paieškos rezultatų Lietuvoje
Tarp pašalintų svetainių kopijų – „rezka.ag“, „kinocoin.co“, „thepiratebay3.to“ ir „bmovies.co“. LRTK dėl jų pašalinimo kreipėsi savo iniciatyva, nelaukdama autorių teisių turėtojų prašymų.
„Užblokavus piratinę svetainę, jos kopijos gali atsirasti naujais adresais, kartais net kelios iš karto. Todėl svarbu ne tik jas nustatyti, bet ir greitai imtis veiksmų“, – pranešime cituojamas LRTK Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas.
Jis taip pat pažymėjo, kad šiuo atveju „Google“ į komisijos kreipimąsi sureagavo per dvi dienas ir pašalino visas 322 nurodytas svetaines.
Komisija taip pat nurodo taikanti kitas piratavimo ribojimo priemones. Spalį, jai nustačius piratinėje svetainėje „filmai.in“ naudotą atsiskaitymo schemą ir kreipusis į „PayPal“, ši platforma per dvi dienas panaikino galimybę ja atsiskaityti už svetainėje siūlomus filmus.
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