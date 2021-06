Gražulis: žadu dalyvauti Lietuvos prezidento rinkimuose

Politikas socialiniame tinkle išreiškė pasipiktinimą dėl to, kad „Laisvės TV“ komanda nepriims gauto apdovanojimo už įgyvendintą iniciatyvą iš prezidento Gitanos Nausėdos rankų. Be to, P. Gražulis pridūrė, kad „labai rimtai“ svarsto tapti Lietuvos prezidentu.

„Vakar Tapinas surengė dar vieną įžūlią ataką prie Tautos išrinktą Prezidentą G.Nausėdą! Atidirbinėdamas iš savo rėmėjų konservatorių ir liberalų gautus pinigus Tapinas vakar surengė koordinuotą išpuolį prieš žmonių išrinktą Prezidentą. Pareiškė, kad jis mat neims jam skirto „Globalios Lietuvos" apdovanojimo iš Prezidento rankų, nes esą Prezidentas prarado jo pasitikėjimą dėl to, kad kreipėsi į susirinkusius „Didžiojo šeimos gynimo maršo" dalyvius Vingio parke.

<...> Sakau tamsta Tapinai tiesiai šviesiai - nepaeis! Tauta apgins savo išrinktą Prezidentą! Ta proga informuoju, kad labai rimtai svarstau ir pats kandidatuoti būsimuose Prezidento rinkimuose kaip Tautos ir Teisingumo sąjungos pirmininkas! Kviečiu ir patį kandidatuoti - mielai susitikčiau su tamsta viešuose, atviruose, demokratiniuose debatuose! “ – rašė politikas.

„Laisvės kelio“ organizatoriai: apdovanojimo už iniciatyvą iš Nausėdos rankų nepriimsime

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjusią vasarą, rugpjūčio mėnesį, įvyko „Laisvės kelias“, kurio metu nuo Vilniaus iki Baltarusijos sienos rankomis susijungė gyva žmonių grandinė. Prie šios akcijos prisijungė ir dar keliasdešimt valstybių. Tokiu būdu buvo išreikštas palaikymas prieš Aliaksandro Lukašenkos režimą sukilusiems Baltarusijos žmonėms.

Šio projekto iniciatoriai, „Laisvės TV“ komanda, sulaukė apdovanojimo „Už Lietuvos garsinimą pasaulyje“. Netrukus turėtų įvykti gyvas laureatų apdovanojimas. Apdovanojimą turėjo įteikti prezidentas Gitanas Nausėda, tačiau Laisvės TV“ nusprendė šio apdovanojimo nepriimti iš prezidento rankų.

Apie šį pasirinkimą „Facebook“ paskelbė Andrius Tapinas.

„Laisvės TV“ komanda už Laisvės kelio bangą, sujungusią 32 valstybes, tapo 2020 metų Global Lithuanian Leaders apdovanojimo „Už Lietuvos garsinimą pasaulyje“ laureatais. Buvo nuspręsta palaukti, kol sąlygos leis apdovanojimus įteikti gyvai.

„Šiandien gavome kvietimą į priėmimą pas prezidentą Gitanas Nausėda, kurio metu prezidentas įteiktų apdovanojimą Laisvės TV ir pakviestų į pokalbį dalykinėje diskusijoje.

„Laisvės TV“ vardu noriu pasakyti, kad labai vertiname „Global Lithuanian Leaders“ nuveiktus darbus ir dėkojame už įvertinimą, bet atsisakome priimti šį apdovanojimą iš Gitano Nausėdos rankų.

Pasirinkusi bendrauti su nusikaltėliais ir remdama neteisėtus mitingus, kurių metu siūloma karti Seimo narius, prezidentūra pamynė mums svarbias vertybes, prarado bet kokį pasitikėjimą ir tapo toksiška vieta, su kuria nenorėtume savęs sieti.

Dabartinis prezidentas ne tas žmogus, kuris gali kalbėti apie vienybę, liudyti pilietiškumą ir tėvynės meilę, todėl apgailestaujame, bet šiame renginyje nedalyvausime“, – rašo A. Tapinas.