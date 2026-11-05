Gintaras Grušas perrinktas Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku antrai penkerių metų kadencijai

Kaip skelbia Vilniaus arkivyskupija, asamblėjos metu daugiausia dėmesio skirta šių dienų kunigų misijai Europoje, evangelizacijai ir sinodalumui. Šiomis temomis skaityti pranešimai, vyko diskusijos ir darbas grupėse, taip pat skirtas laikas maldai bei Eucharistijos šventimui.
G. Grušas CCEE pirmininku pirmą kartą išrinktas prieš penkerius metus. Jis pakeitė šias pareigas ėjusį italų kardinolą Angelo Bagnasco ir tapo pirmuoju Lietuvos vyskupu, vadovaujančiu Europos vyskupų konferencijų tarybai.
CCEE sudaro 39 nariai, atstovaujantys Katalikų Bažnyčiai 45 Europos valstybėse. Organizacijos pirmininkas ir du vicepirmininkai renkami penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta.
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