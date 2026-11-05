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Gintaras Grušas perrinktas Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku antrai penkerių metų kadencijai

2026-11-05 18:39 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-05 18:39
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Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas perrinktas Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininku dar vienai penkerių metų kadencijai. Tokį sprendimą spalio 27–30 dienomis Zalcburge vykusioje plenarinėje asamblėjoje priėmė Europos šalių vyskupų konferencijų pirmininkai.

Gintaras Grušas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas perrinktas Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininku dar vienai penkerių metų kadencijai. Tokį sprendimą spalio 27–30 dienomis Zalcburge vykusioje plenarinėje asamblėjoje priėmė Europos šalių vyskupų konferencijų pirmininkai.

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Kaip skelbia Vilniaus arkivyskupija, asamblėjos metu daugiausia dėmesio skirta šių dienų kunigų misijai Europoje, evangelizacijai ir sinodalumui. Šiomis temomis skaityti pranešimai, vyko diskusijos ir darbas grupėse, taip pat skirtas laikas maldai bei Eucharistijos šventimui.

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G. Grušas CCEE pirmininku pirmą kartą išrinktas prieš penkerius metus. Jis pakeitė šias pareigas ėjusį italų kardinolą Angelo Bagnasco ir tapo pirmuoju Lietuvos vyskupu, vadovaujančiu Europos vyskupų konferencijų tarybai.

CCEE sudaro 39 nariai, atstovaujantys Katalikų Bažnyčiai 45 Europos valstybėse. Organizacijos pirmininkas ir du vicepirmininkai renkami penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta.

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