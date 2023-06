Gimtadienio noras tapo paskutiniu tauragiškio gyvenime: tik paprašė pavėžėti

Bylos duomenimis, Artūras S. (vardas pakeistas – aut. past.) 2022-ųjų rugsėjo 10-ąją, apie 12 val. 29 min., Tauragės rajone, Dacijonų kaimo ribose, sukėlė tragišką eismo įvykį.

Vairuodamas kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantį automobilį VW PASSAT, girtas (1,28 prom. alkoholio) vairuotojas buvo neatsargus ir neatidus, todėl nesuvaldė transporto priemonės ir ši nulėkusi nuo kelio vertėsi.

Pridedama, kad teisės vairuoti neturintys vyras nepasirinko saugaus važiavimo greičio. Per šią avariją dėl patirtų sužalojimų žuvo automobilio VW PASSAT gale sėdėjęs T. F., kuris tą dieną minėjo gimtadienį. Automobilis buvo sudaužytas nepataisomai.

Kaltės neneigė

Artūras S. kaltu dėl jam pareikšto kaltinimo prisipažino visiškai ir parodė, kad 2022 m. rugsėjo 9 d. vakare, iki vidurnakčio vartojo alkoholinius gėrimus. Kitos dienos rytą, apie 10 val. išgėrė skardinę alaus.

Kadangi pats nesijautė, kad yra neblaivus, apie 11 val. sėdo už automobilio, kurį draugas V. M. buvo palikęs pasaugoti, vairo ir kartu su vienu draugu nuvažiavo į aikštelę, esančią prie bažnyčios.

Aikštelėje susitiko su T. J. ir jau minėtu T. F.. Jie buvo išgėrę. Tą dieną buvo T. F. gimtadienis ir jis pasakė, kad seniai buvo prie Meižio prūdo, todėl norėtų ten nuvažiuoti. Artūras S. sutiko nuvežti kompaniją prie vandens telkinio.

Pakeliui T. F. nupirko alaus. Automobilio gale sėdėjo T. J. ir T. F., jie gėrė alų. Jis vairavo automobilį. Jo kitas draugas sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje. Jiedu buvo prisisegę saugos diržais, o gale sėdintys – ne.

Anot kaltinamojo, greitis buvo 60-70 km/val. Važiuojant pro Dacijonų kaimą jį užkalbino gale sėdintys ir jam atsisukus, automobilis įvažiavo į griovį. Automobilis vertėsi ir paliko gulėti ant dešinės pusės šono.

Iš automobilio jis išlipo pats, susižalojęs nebuvo. Pribėgę žmonės padėjo automobilį atversti. Tada jis pamatė T. F. iškritusį iš automobilio. Kai atvertė mašiną, iš jos išlipo kiti keleiviai. Bet T. F. buvo iškritęs iš mašinos.

T. F. dar buvo gyvas, jautėsi pulsas. Atvyko policija ir greitoji medicinos pagalba, tačiau T. F. atgaivinti nebepavyko. Policijos pareigūnai liepė jam pūsti į alkotesterį ir nustatė girtumą. Negali pasakyti kaip atsitiko eismo įvykis, jis automobilio vairo nesuko į griovį.

Artūras S. teigė, kad neatsiprašė ir nepadėjo nukentėjusiesiems, nes jį per Facebook‘ą išvadino jį žmogžudžiu. Tokie žodžiai jį įžeidė, be to ir pačiam buvo gėda pažiūrėti nukentėjusiems akis, neturėjo drąsos.

Jis teigė, kad gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos. Su civiliniais ieškiniais sutinka. Teisės vairuoti transporto priemones neturi. 2021 m. Tauragės apylinkės teismo paskirtos baudos nėra sumokėjęs.

Sesers liudijimas

Nukentėjusioji V. G. parodė, kad eismo įvykio metu žuvęs T. F. buvo jos brolis. Jis buvo vienintelis jos brolis, daugiau vaikų šeimoje nebuvo.

Tą dieną buvo brolio gimtadienis, tai ryte jį pasveikino žinute, ketino vakare susitikti. Apie 15 val. paskambino iš policijos ir pranešė, kad brolis žuvo.

Buvo nuvykusi į įvykio vietą. Dar brolis prie mašinos gulėjo uždengtas. Jai parodė brolį, matėsi, kad jis buvo sužalotas. Jos mama brolio žuvimo dieną buvo slaugoma ligoninės slaugos skyriuje, nes jai reikėjo kasdienės gydytojų priežiūros.

Su broliu slaugė mamą kartu. Brolis gyveno pas mamą. Ji turi savo šeimą ir 11 metų gyvena atskirai. Brolis jai labai padėjo slaugyti mamą, kai mama susirgo demencija, o vėliau sužinojo, kad mamai ir vėžio paskutinė stadija.

Apie brolio mirtį mamai nesakė, nes taip patarė gydytojai. Tačiau mama pradėjo pastoviai klausinėti, kodėl brolis neateina ir jos nelanko, todėl 2022 m. gruodžio mėn. ji pasakiusi mamai apie brolio žūtį.

Mamai dar labiau pablogėjo sveikata. 2023 m. sausio mėn. 3 d. mama mirė. Brolio laidotuvėmis rūpinosi viena. Nors tėtis yra, tačiau su juo nepalaiko jokio ryšio. Tėtis atsisakė padėti.

Jis nedalyvavo net laidotuvėse. Tėvai nebuvo išsituokę, bet daug metų gyveno atskirai. Tėtis turėjo kitą moterį su kuria gyveno, o mama su broliu gyveno. Patirtas laidojimo išlaidas jai atlygino draudimas.

Laidotuvių išlaidoms gavo ir pašalpą. Yra pateikusi civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo. Dalis ieškinio padengta. Liko neatlyginta civilinio ieškinio dalis dėl neturtinės žalos atlyginimo ir 400 eurų išlaidos už advokato paruoštą civilinį ieškinį.

11 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimui yra gavusi iš draudimo, tačiau mano, kad tos sumos neužtenka. Norėtų dar gauti 20 tūkst. eurų, nes išgyvenimai yra sunkūs. Su broliu kartu augo, buvo visą laiką kartu, visą laiką artimai bendravo.

Po mamos laidotuvių labai pablogėjo sveikata, dėl didelio migrenos priepuolio buvo gydoma ligoninėje. Kaltinamojo mergina teigė nepažįstanti, jis jos neatsiprašė.

Žala dėl automobilio

Nukentėjusioji L. M. parodė, kad automobilis, kuriuo buvo padarytas eismo įvykis, registruotas jos vardu. Sūnus dirba užsienyje ir kada atsitiko eismo įvykis, jis paskambino ir liepė bėgti į policiją ir pasakyti, kad įvyko avarija.

Policija jai neskambino ir nieko nepranešė. Ji pati nuėjo į policiją. Automobilis registruotas jos vardu, pirktas ir iš jos lėšų. Daug metų tuo automobiliu važinėjo sūnus, jis namų raktus su mašinos raktais paliko namuose.

Mašina buvo palikta jų kieme. Atsarginį raktą buvo palikęs Artūrui S., bet teisės važinėtis niekas jam nedavė. Ta mašina daug metų stovėjo kieme, kai sūnus išvažiuodavo į užsienį.

Po kelių savaičių turėjo grįžti jaunėlis sūnus. Automobilis buvo techniškai tvarkingas, galiojanti techninė apžiūra iki 2024 metų. Prieš išvažiuodamas sūnus paruošė mašiną, kad kai grįš jaunėlis, jis galėtų važinėtis.

Buvo ruduo, pakeitė padangas, nupirko žiemines padangas. Dar apie 300 eurų išleido padangoms. Nuplovė, sutvarkė ir paliko kieme automobilį tvarkingai. Ir Artūras S. turėjo perduoti raktą jaunėliui, tačiau sužinojo, kad su jos automobiliu įvyko eismo įvykis, kurio metu žuvo žmogus.

Dabar automobilis yra stovėjimo aikštelėje. Automobilis nepataisomai sugadintas, likusi metalo laužo krūva. Moteris pridūrė, kad automobilį pirko už 3 tūkst. eurų. Sūnus draudė automobilį. Moteris teismo prašė priteisti iš Artūro S. 3 tūkst. eurų už nepataisomai sugadintą automobilį.

Pasiuntė už grotų

Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjai nusprendė Artūrą S. pripažinti kaltu dėl tragiško eismo įvykio ir paskirti jam laisvės atėmimą 4 metams.

Taip pat jis įpareigotas sumokėti ankstesnio teismo paskirtą 2 tūkst. eurų baudą. Vyrui taip pat uždrausta 5 metus vairuoti transporto priemones, terminą skaičiuojant po bausmės atlikimo.

Iš jo taip pat turės būti išieškota 3 tūkst. eurų suma, tiek įvertintas nepataisomai sumaitotas automobilis.

Žuvusiojo sesers ieškinį dėl papildomų 20 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo teismas atmetė. Tad nuteistasis tik turės atlyginti 400 eurų turėtų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

Iš kaltinamojo automobilio savininkei priteista 3 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti. Šis nuosprendis dar buvo apskųstas Klaipėdos apygardos teismui, tačiau galutinis verdiktas liko nepakeistas.