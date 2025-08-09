Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gelbėtojų sujudimas Vilniaus rajone: 15-mečio ranką įtraukė variklis

2025-08-09 10:23
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 10:23

Penktadienio vakarą Vilniaus rajone motorolerio variklis įtraukė paauglio ranką.

Medikai (BNS/tv3.lt koliažas)

Penktadienio vakarą Vilniaus rajone motorolerio variklis įtraukė paauglio ranką.

0

Nelaimė įvyko Zujūnų seniūnijoje. „Delfi“ žiniomis, pranešimas apie įvykį gautas po 22 val. Pranešėjas teigė, kad 15-mečio jaunuolio ranką įtraukė motorolerio rato stipinai. 

Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai gelbėtojai ir medikai išsiaiškino, kad paauglio pirštus įtraukė mopedo variklio diržas. Gelbėtojams pavyko hidrauliniais plėstuvais išvaduoti nukentėjusiojo ranką. 

Pirminiais duomenimis, stipriai sužaloti du pirštai. Nepilnametis nuvežtas į ligoninę. Įvykio aplinkybes tiria policija. 

