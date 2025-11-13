 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gelbėtojai reagavo skubiai – išvadavo į duobę įkritusį vyrą: prireikė ir medikų

2025-11-13 10:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 10:04

Šalčininkų rajone trečiadienį vyras įkrito į duobę, jį ištraukė ugniagesiai.

Greitosios medicinos pagalbos automobilis. ELTA / Dainius Labutis

Šalčininkų rajone trečiadienį vyras įkrito į duobę, jį ištraukė ugniagesiai.

0

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 13.07 val. gautas pranešimas, kad Turgelių seniūnijoje, Turgelių miestelyje, Akmenynės gatvėje, prie Turgelių tilto, į duobę įkrito vyras. 

Panaudojus parankines priemones ir medikų neštuvus, vyras iškeltas iš 2 metrų gylio duobės ir perduotas medikams. 

Ugniagesiai padėjo nukentėjusįjį nunešti iki medikų automobilio.

