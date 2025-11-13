Gelbėtojai reagavo skubiai – išvadavo į duobę įkritusį vyrą: prireikė ir medikų

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 13.07 val. gautas pranešimas, kad Turgelių seniūnijoje, Turgelių miestelyje, Akmenynės gatvėje, prie Turgelių tilto, į duobę įkrito vyras.
Panaudojus parankines priemones ir medikų neštuvus, vyras iškeltas iš 2 metrų gylio duobės ir perduotas medikams.
Ugniagesiai padėjo nukentėjusįjį nunešti iki medikų automobilio.
