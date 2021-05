Gegužė Lietuvoje – neįprastai lietinga: sinoptikai kalba, pavojinga riba buvo pasiekta net 5 kartus

Tačiau 2021 m. metais kritulių kiekis kai kuriuose regionuose viršytas keletą kartų! Mažiausiai kritulių iškrito pajūryje ir šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje – 19–38 mm (0,7–1,3 SKN). Tačiau Vidurio ir Pietryčių Lietuvoje kritulių kiekis 2–3 kartus viršijo įprastą dviejų dešimtadienių normą. Virš 100 mm iškrito Vilniuje, Molėtuose ir Buivydžiuose, kai įprastai iškrenta 36 mm.

Taip pat keliose stotyse fiksuoti rekordai: Panevėžyje (nuo 1961 m.), Buivydžiuose ir Kyburiuose (nuo 1981 m.) gegužės 1 ir 2 dešimtadienių kritulių suma didžiausia.

Buvo fiksuoti ir pavojingo lietaus atvejai (pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49,9 mm kritulių.) Gegužės 3 d. (52 matavimo stotyse), gegužės 6 ir 14 d. (1 stotyje), gegužės 17 d. (4 stotyse) ir gegužės 18 d. (8 stotyse). Gegužės 17 d. po pietų Molėtuose fiksuota ypač stipri liūtis: per 10 min. iškrito 12,2 mm. Kitaip tariant, per 10 min. iškrito 12,2 litro vandens į m2 plotą!