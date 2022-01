Gediminas Misevičius. Ar yra efektyvių vaistų nuo kylančių elektros energijos kainų?

Per kiek laiko atsiperka saulės elektrinė

Šiuo metu planuojantys įsigyti saulės elektrines gali teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) dėl kompensacijų. Tačiau atsižvelgiant į kylančias elektros kainas bei 2022 metais sumažėjusius elektros pasaugojimo (-18 proc.) ir mokesčio pagal galią (-21 proc.) tarifus, net ir be papildomos paramos šiuo metu saulės elektrinė atrodo kaip patraukli investicija.

Pavyzdžiui, įsirengus saulės elektrinę ant savo namo stogo ar nuosavame sklype, ji atsipirktų per maždaug 6 metus. Skaičiuojant tokios investicijos metinę grąžą, ji sudarytų apie 6,5 proc. per visą 25 m. elektrinės eksploatacijos laikotarpį.

Nusprendus įsigyti elektrinę iš saulės elektrinių parko, investicijos atsipirkimo laikas pailgėtų iki 7 metų ir 6 mėnesių. Vis dėlto tokios investicijos grąža ilguoju laikotarpiu vis tiek atrodo patraukli ir sudaro apie 5,5 proc.

Tuo metu APVA skirstoma parama, kuri iki šiol sudarydavo 323 eurus už 1 kW saulės elektrinės galios, pastebimai sutrumpina atsipirkimo terminą ir, atitinkamai, padidina investicijos grąžą.

Įsirengus nuosavą saulės elektrinę su APVA parama, ji atsipirktų vos per 3 metus ir 9 mėnesius (8,5 proc. metinė grąža), o įsigijus saulės elektrinę iš parko – ji atsipirktų per 5 metus 1 mėnesį (7,2 proc. metinė grąža).

Be to, šiuo metu neturintys pakankamai lėšų saulės elektrinės įsigijimui gali kreiptis dėl specialaus finansavimo į finansų įstaigą. Pavyzdžiui, skolinantis „Swedbank“ 10 metų laikotarpiui ir įvertinus APVA paramą, nuosavos saulės elektrinės atsipirkimas siektų apie 5 metus, o saulės parkų elektrinės – 7 metus.

Kokias sąnaudas reikia įvertinti

Saulės elektrinės atsipirkimui įtakos turi keli pagrindiniai veiksniai, iš kurių svarbiausi – tai jos įsirengimo ar įsigijimo kaina bei nuolatinės priežiūros sąnaudos.

Statant savo elektrinę ir patikėjus jos darbus atlikti specializuotai įmonei, įsirengti 1 kW saulės elektrinės galios kainuos apie 850 eurų. Įsigyjant saulės elektrinę iš parko, 1 kW kaina šiuo metu sudaro apie 950-1000 eurų. Tiesa, pastaruoju atveju nebus jokių su jos įrengimu susijusių rūpesčių – tereikės nuotoliniu būdu pasirašyti kelis dokumentus.

Antra, saulės elektrinės eksploatacijos laikotarpis sieks kelis dešimtmečius, per kuriuos reikės skirti tam tikrą sumą pinigų jos priežiūrai. Įsirengus elektrinę ant savo namo stogo ar sklype, apdairu būtų ją apdrausti nuo gamtinių jėgų žalos, vandalizmo ir vagystės atvejų.

Įsigyjant saulės elektrinę iš parko dažniausiai nustatomas metinis aptarnavimo mokestis, kuris šiuo metu siekia nuo 17,5 iki 20 eurų už 1 kW galios. Priklausomai nuo saulės parko valdytojo, šis mokestis gali būti didinamas po kelis procentus kas kelerius metus.

Tiek nuosavos, tiek parke esančios elektrinės atveju reikia įvertinti galimybę, kad per ilgą jos eksploatacijos laikotarpį kuris nors iš komponentų gali sugesti. Jeigu jam nebegalios gamintojo garantija, jį teks keisti iš nuosavų lėšų. Aišku, galimų gedimų, kurių nebūtinai pasitaikys, kainą

įvertinti tiksliai sudėtinga, bet būtų racionalu per metus tam numatyti sumą, siekiančią 1 proc. nuo visos elektrinės kainos.

Tinklų mokesčiai ir elektros kaina rinkoje

Kai ką gali nustebinti faktas, kad įsigijus saulės elektrinę sąskaitos už elektros energiją vis tiek ateina. Saulės elektrinė prijungiama prie visuomeninio elektros tinklo, į kurį dieną elektra tiekiama ir iš kurio paimama dienos ar nakties metu. Tačiau vartotojas elektros energiją gali naudoti ištisą parą ir tiek, kiek tuo metu jos reikia. Už tokį poreikių subalansavimą reikia mokėti žemos įtampos tinklus valdančiam „Energijos skirstymo operatoriui“ (ESO).

Paprasčiausias ir didesniajai daliai gaminančių vartotojų tinkantis atsiskaitymo būdas – mokėti už saulės elektrinės instaliuotą galią. Gera žinia ta, kad nuo 2022 m. šis mokestis mažėja 21 proc. ir per metus sudarys apie 30,2 eurų už 1 kW.

Tiems, kas saulės elektrinę įsirengia ant savo namo stogo arba šalia jo ir didesniąją dalį pagaminamos elektros sunaudoja vietoje prieš jai patenkant į tinklą, gali būti palankiau rinktis atsiskaitymą už atgautą elektros kilovatvalandę. Šis tarifas nuo šių metų pradžios taip pat sumažėjo 18 proc. ir sudarys 4,477 cento už 1kWh.

Saulės elektrinių patrauklumą padidina ne tik mažėjantys elektros tinklų skirstymo tarifai, bet ir nustatyta reguliuojama ar nepriklausomų elektros tiekėjų siūloma kaina. Kaip jau minėta, reguliuojama elektros kaina nuo šių metų didėja 7-20 proc. priklausomai nuo pasirinkto plano, tačiau nepriklausomų tiekėjų kainos išaugo dar daugiau.

Būtina įvertinti elektros poreikius

Norint gauti maksimalią naudą iš saulės elektrinės, reikėtų pasirinkti konkrečius namų ūkio poreikius itin tiksliai atitinkančią elektrinės galią. Atsižvelgiant į Lietuvos oro sąlygas, saulės elektrinės iš 1 kW instaliuotos galios gali sugeneruoti apie 1 tūkst. kilovatvalandžių elektros per metus.

Todėl, pavyzdžiui, jei per mėnesį vidutiniškai suvartojate 300 kilovatvalandžių elektros energijos, jums reikėtų bent 3,6 kW galios elektrinės. Tiesa, jei elektrinę norite įsirengti ant savo namo stogo ar sklypo, kurio orientacija ar pasvirimo kampas nėra idealūs, tada gali reikėti šiek tiek didesnės galios elektrinės, kuri pagamintų visą reikalingą elektros kiekį. Be to, fotovoltinių modulių efektyvumas per visą jų eksploatacijos laikotarpį sumažėja apie 10-15 proc., todėl renkantis elektrinės galią šį aspektą taip pat reikėtų įvertinti.

Vis dėlto pasirinkus didesnę elektrinę ir per metus nesuvartojus perteklinės elektros, paprastai ji superkama už gerokai mažesnę kainą nei jūsų mokama kaina už elektros energiją. Šiuo metu norint gauti geriausią saulės elektrinės atsipirkimo laikotarpį ir didžiausią grąžą iš tokios investicijos, jos galia neturėtų būti 1 kW didesnė negu realus poreikis.

Tačiau yra galimybė statyti 50 proc. didesnio galingumo elektrinę ir pasirinkti atsiskaitymą pagal patiektą į tinklą elektrą (nuo 2022 m. 33 proc. atitenka ESO, 67 proc. gaminančiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui visiškai nereikėtų mokėti už elektrą, o nuotolinės parko elektrinės atveju – tik aptarnavimo mokestį.

Šis planas ypač patrauklus tiems, kas planuoja ateityje naudoti daugiau elektros, pavyzdžiui, pasistatyti šilumos siurblį ar pirkti elektromobilį, ir pereiti prie tradicinių pasaugojimo ar galios planų.

Jei saulės elektrinė įsigyjama iš parko, ją nesunku bet kada išplėsti – tereikia įsigyti papildomos galios, kuri prasideda nuo 0,1 kW – žinoma, jei parke yra laisvos nenupirktos galios. Tuo metu nuosavą elektrinę galima išplėsti pridėjus papildomų modulių, tik tokiu atveju reikės padidinti inverterio galią. Tačiau jei galvojate, kad ateityje norėsite išplėsti savo saulės elektrinę, galbūt iš karto verta įsigyti šiek tiek didesnės galios inverterį.

Gediminas Misevičius, „Swedbank“ Atvirosios bankininkystės partnerysčių vadovas

