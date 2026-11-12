Gaisras Kaune: liepsnojo elektromobilių baterijos

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 5.31 val. pranešta, kad Kaune, Karmėlavos seniūnijoje, Narėpų kaime, Garažų gatvėje, įmonės teritorijoje galimai kilo gaisras – matomi dūmai.
Anot ugniagesių, iki įvykio vietos buvo sunku privažiuoti, tad iš pradžių gaisras gesintas per tvorą.
Įmonės teritorijoje buvo į krūvą sukrautos elektromobilių baterijos, krūvos viršuje degė baterija.
Atvykęs įmonės atstovas suorganizavo keltuvą baterijai nukelti. Nukėlus degusią bateriją, rasta dar viena termiškai pažeista ir išsipūtusi baterija. Abi baterijos buvo panardintos į metalinį konteinerį su vandeniu, kitos baterijos išdėliotos atviroje teritorijoje ir apžiūrėtos.
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