Aiškėja daugiau gaisro stiklo gamykloje Panevėžyje detalių: sudegė taros formavimo aparatūra

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 19.25 val. pranešta, kad Panevėžyje, Pramonės gatvėje, kilo gaisras stiklo gamykloje.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė pastato stogas ir gamybiniai įrengimai pastato viduje.
Gaisras kilo stiklo taros gamybos ceche. Fabrike dirbusius 25 darbuotojus iš pastato išvedė gelbėtojai, žmonės nenukentėjo.
Gaisro metu apdegė stiklo taros formavimo įrenginys, sudegė jo valdymo aparatūra. Taip pat nudegė dalis pastato stogo dangos.
Gaisras užgesintas 20.53 val.
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