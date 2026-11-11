Gabrielius Landsbergis: URM dokumentas taivaniečiams – Kinijos reikalavimų perdavimas

„Aišku, kad tai Kinijos (iniciatyva – LRT). Tai yra Kinijos reikalavimų perdavimas Taivanui. Mes atliekame tarpininko vaidmenį šioje situacijoje“, – interviu naujienų portalui LRT.lt sakė buvęs užsienio reikalų ministras.
Anot jo, Lietuva tokiu būdu iš valstybės, savarankiškai formuojančios užsienio politiką, tampa šalimi, vykdančia nedraugiškos valstybės reikalavimus.
„Mane yra pasiekę signalai, kad Kinija reikalauja, kad apskritai tos Taivaniečių atstovybės neliktų Lietuvoje, kad, siekiant visiško santykių atnaujinimo, Taivano turi Lietuvoje nelikti“, – teigė buvęs ministras.
Tiesa, G. Landsbergis pabrėžė negalintis patikrinti, ar Kinija iš tiesų oficialiai perdavė tokį reikalavimą, tačiau neatmetė, kad tai gali būti vienas iš Pekino keliamų lūkesčių.
Jo teigimu, Kinijai siekiant atkurti diplomatinius santykius, reikalavimai gali būti keliami palaipsniui – pirmiausia dėl atstovybės pavadinimo, vėliau dėl jos veiklos, o ateityje ir dėl diplomatinio atstovavimo lygio.
„Jeigu Kinija nesutiks atnaujinti santykių, tai reiškia, kad ministras turi vos ne trauktis. O jei Kinija užkels kažkokius neįtikėtinai aukštus reikalavimus, mes tiesiog spausime Taivaną tiek, kad jis tuos reikalavimus įgyvendintų“, – kalbėjo G. Landsbergis.
Buvęs ministras taip pat įspėjo, kad tokia Lietuvos pozicija gali pakenkti šalies patikimumui Taivano ir kitų tarptautinių partnerių akyse.
ELTA primena, kad, portalo „Delfi“ žiniomis, rugsėjo 24 d. URM atstovai Taivaniečių atstovybės vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino Taivaną pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą iki spalio 1 d.
Skelbiama, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija Lietuvai pritaikė diplomatinius ir ekonominius ribojimus. Dabartinės Vyriausybės programoje numatyta siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.