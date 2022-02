Gabrielius Landsbergis: Rusija yra pasirengusi pulti Ukrainą

Apie tai ministras paraė savo „Twitter“ paskyroje.

„Rusijos kariai lieka Baltarusijoje, taip pažeisdami garantijas pasitraukti. Tai aiškus pasiruošimas atakuoti Ukrainą link Kijevo ir ateinanti Baltarusijos ankesija“, – rašė G. Landsbergis.

Russian troops stay on in Belarus violating all guarantees to withdraw. It's a clear preparation to attack Ukraine towards Kyiv & creeping annexation of Belarus: game-changer for security of NATO countries bordering Belarus: 🇱🇹🇵🇱🇱🇻! NATO reinforcements & EU sanctions are in order