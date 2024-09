„Foxpay“ Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūroje laikinai pakeis „Paysera“

„Paysera“ apdoros gyventojų ir verslo įmokas už valstybės paslaugas, kol agentūra išrinks nuolatinį konkurso laimėtoją, trečiadienį pranešė įmonė.

Anot įmonės atstovo Aleksandro Rozentalio, pagal trečiadienį pasirašytą sutartį „Paysera“ tarpininkavimo paslaugas teiks ne ilgiau, kaip penkis mėnesius.

„Čia yra tarpinis pirkimas, kol bus surengtas tarptautinis viešasis pirkimas, buvo surengtas šitas. Pagal jo nuostatas iki penkių mėnesių teiksime šias paslaugas“, – BNS teigė A. Rozentalis.

„Kada paslaugomis (agentūra – BNS) pradės naudotis, priklausys nuo valstybės institucijų. Jos turi techniškai pasiruošti“, – pridūrė jis.

Pati „Paysera“ teigia dalyvausianti ir agentūros planuojamame skelbti tarptautiniame konkurse.

Agentūra jau anksčiau skelbė spalį neketinanti pratęsti atsiskaitymų tarpininkavimo sutarties su „Foxpay“, paaiškėjus, jog bendrovė paslaugas teikia gerokai aukštesne nei rinkos kaina, taip pat – pasirodžius informacijai apie tuo metu vienintelės įmonės akcininkės Ievos Trinkūnaitės neatitikimą nacionalinio saugumo interesams.

Naujienų portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad „Foxpay“ 2022 metais laimėjo agentūros konkursą aptarnauti atsiskaitymus per valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą, mokant 34 centus (be PVM) už vieną transakciją (apie 72 tūkst. transakcijų per mėnesį). šaltinių teigimu, tokios paslaugos verslui įkainis yra 7 centai už transakciją, jei jų per mėnesį atliekama daugiau nei 50 tūkstančių.

Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra veikia kaip atsiskaitymų tarpininkas daugybei valstybinių institucijų per centralizuotus e. valdžios vartus ir tam naudoja „Foxpay“ paslaugas. Beveik 906 tūkst. eurų vertės sutartis 2022 metų rugsėjį buvo pasirašyta trejiems metams ją kasmet pratęsiant. Pirmą kartą ji pratęsta 2023-ųjų rugsėjį.

Rugpjūtį agentūra su „Paysera“ už 325 tūkst. eurų be PVM pasirašė rezervinio atsiskaitymų aptarnavimo paslaugos tiekimo sutartį, pagal kurią „Paysera“ paslaugas būtų teikusi tik tuomet , jeigu iki rugsėjo atsirastų su „Foxpay“ susijusių nenumatytų aplinkybių ir ši įmonė nebegalėtų teikti paslaugų pagal dabar galiojančią sutartį.