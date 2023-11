Europai smogė viena stipriausių audrų „Kiaranas“: skaičiuoja žuvusius

Kaip pranešė Associated Press, 190 km/h greitį siekiantis vėjas trenkė į šiaurinę Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantės viršūnę, išvertė medžius ir išdaužė langus. Didžiulės bangos trenkėsi į Prancūzijos uostus ir pakrantes, vėjui nunešant gatvių ženklus ir nuplėšiant stogo dangą. Nuvirtę medžiai užblokavo kelius aplink Vakarų Prancūziją.

Šiaurės Prancūzijos regione sunkvežimio vairuotojas žuvo atsitrenkęs į medį, pranešė transporto ministras Clementas Beaune'as. Tuo tarpu Normandijos Havro uostamiestyje vyras žuvo iškritęs iš balkono. Regioninės žiniasklaidos tinklas „FranceBleu“ cituodamas prokurorą pranešė, jog prieš iškrisdamas, vyras norėjo uždaryti langines, apsaugančias nuo vėjo. Prancūzijoje buvo sužeista mažiausiai 16 žmonių, septyni iš jų – greitosios pagalbos darbuotojai.

Elektros energijos tiekimo neteko maždaug 1,2 mln. Prancūzijos namų ūkių, sakoma elektros įmonės „Enedis“ pranešime. Tai apima maždaug pusę namų Bretanėje, Atlanto vandenyno pusiasalyje, labiausiai nukentėjusiame nuo Kiarano. „Enedis“ teigė, kad esant tam tikroms sąlygoms, jis paskirs 3 000 darbuotojų, kad atkurtų elektros energiją.

Didžiąją Ispanijos dalį nuniokojo smarkios liūtys ir stiprūs vėjai, buvo uždaryti miestų parkai, atšaukti keli traukiniai ir skrydžiai. Greitosios pagalbos tarnybos Madride pranešė, kad ant jos užvirtus medžiui moteris mirė. Per incidentą miesto centro gatvėje buvo nesunkiai sužaloti dar trys žmonės.

Belgijos centre, Gente, nukritus medžių šakoms, žuvo du žmonės, tarp jų 5 metų vaikas. Per tą patį incidentą buvo nesunkiai sužalotas 3 metų vaikas, sakoma Gento prokuratūros pranešime. Kita atšaka centriniame Gento citadelės parke atsitrenkė į tris vokiečių turistus ir žuvo 64 metų moteris. Jos dukra buvo sunkiai sužalota, bet tėvas nenukentėjo.

Belgijos žiniasklaida pranešė, kad Antverpeno uostamiestyje dėl audros griuvus sienai buvo sunkiai sužeistas žmogus.

Tūkstančiai žmonių Jungtinėje Karalystėje liko be elektros. Smarkūs gūsiai nuplėšė pastatų stogus ir vartė medžius. Kai kurie gyventojai turėjo evakuotis iš savo namų, kai Kiaranas smogė Anglijos pietuose. Pietinėse Kornvalio ir Devono pakrantės bendruomenėse buvo uždaryta šimtai mokyklų, nes nuvirtę medžiai ir potvyniai trukdė ryte važiuoti į darbą ir atgal.

Geležinkelio įmonės skatino važiuojančius dirbti iš namų, jei įmanoma, nes ant bėgių gali kristi medžiai ir šiukšlės. „P&O Ferries“ pranešė, kad turistų srautas buvo nukreiptas iš Doverio uosto, kuris sustabdė plaukiojimą. Pagrindinis kelias mieste buvo iš dalies uždarytas dėl visuomenės saugumo.

Jūrų ir pakrančių apsaugos agentūra įsakė žmonėms laikytis atokiau nuo kranto.

„Saugokitės pavojingų situacijų. Dėl asmenukės audringomis sąlygomis neverta rizikuoti savo gyvybe“, – socialiniame tinkle „X“ (anksčiau žinomame kaip „Twitter“) rašė agentūra.

Simonas Partridge'as, vyresnysis JK vyriausybinės meteorologijos agentūros „Met Office“ meteorologas teigė, kad audra „pradeda prarasti energiją, kurią turėjo, kai tik buvo pastebėta“.

(1/2) St Clement was one of the worst hit parishes when #StormCiaran struck. I spoke to residents as they tried to come to terms with the damage caused to their homes.



One person I spoke to told me it was like something out of a horror film



🎥 @WMuggleton pic.twitter.com/Rh5QRBkD0F