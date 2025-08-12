Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Eugenijus Sabutis atvyko į STT apklausą „čekiukų“ byloje

2025-08-12 13:03 / šaltinis: BNS
2025-08-12 13:03

Specialiojo liudytojo statusą turintis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis antradienį atvyko į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), kur turėtų būti apklaustas „čekiukų“ byloje.

Eugenijus Sabutis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Specialiojo liudytojo statusą turintis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis antradienį atvyko į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), kur turėtų būti apklaustas „čekiukų“ byloje.

1

„Esu čia, nes esu iškviestas į apklausą“, – BNS antradienį sakė E. Sabutis.

Jis teigė, kad apklausos priežastys aprašytos žiniasklaidoje ir jo „Facebook“ paskyroje, o detaliau neturintis, ką pasakyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad E. Sabutis praėjusią savaitę buvo tarp socialdemokratų svarstomų kandidatų užimti premjero pareigas, tačiau paskutinę akimirką partijos prezidiumo posėdyje atsiėmė savo kandidatūrą.

Po dviejų dienų paaiškėjo, kad E. Sabučiui buvo suteiktas specialiojo liudytojo statusas. Šis statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.

Tiriamu laikotarpiu politikas Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas ėjo 2019–2020 metais, o po to buvo išrinktas į Seimą.

Teisėsauga dar 2023 metais pradėjo tyrimą dėl Jonavos rajono politikų galimai nederamo elgesio su savivaldybės biudžeto lėšomis, kurias galima gauti atsiskaitant už su darbu susijusias išlaidas.

E. Sabučio bylos epizodas buvo atskirtas nuo likusio ikiteisminio tyrimo dėl Jonavos politikų, tačiau prokurorai nenurodo, kada tiksliai tai buvo padaryta.

