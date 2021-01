Estijoje – 468 nauji COVID-19 atvejai, Latvijoje mirė 15 pacientų

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 405 naujus COVID-19 atvejus ir dviejų pacientų mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 536,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Sekmadienio ryte šalies ligoninėse buvo gydomi 408 COVID-19 pacientai, iš jų 37 – intensyviosios terapijos skyriuose. Dirbtinis plaučių ventiliavimas buvo reikalingas 22 ligoniams.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje koronavirusinė infekcija nustatyta 44 208 žmonėms, iš jų 419 mirė.

Šalyje nuo pandeminio koronaviruso paskiepyti 38 055 žmonės, iš jų 10 155 gavo abi vakcinos dozes.

Latvijoje – 533 atvejai

Tuo metu Latvijoje per pastarąją parą atlikus 5 361 testą nustatyti 533 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė 15 anksčiau užsikrėtusių žmonių, sekmadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Šeštadienį buvo skelbta apie 785 naujus COVID-19 atvejus ir 14 mirusių pacientų.

Naujausiomis koronaviruso pandemijos aukomis tapo 55–105 metų amžiaus asmenys.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinta iš viso 66 241 COVID-19 atvejis ir mirė 1 195 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Naujienų agentūros BNS skaičiavimais, per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Latvijoje buvo patvirtinti 10 577 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, tad sergamumas COVID-19 dabar sudaro 554,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų.