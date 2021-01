Pasakė, kur COVID-19 plinta sparčiausiai, izoliacijoje – virš 70 tūkst. asmenų

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, šiuo metu registruoti 136 (iš tų atvejų, kurių epidemiologiniai tyrimai atlikti).

Protrūkiai senjorų, nakvynės namuose

20 atvejų per vakar parą buvo patvirtinta Beržėnų senjorų namų židinyje Šiaulių apskrityje. Atvejai buvo patvirtinti šių globos namų gyventojams.

Per vakar 12 atvejų buvo patvirtinta Vilniaus miesto nakvynės namų židinyje. Atvejai patvirtinti po šią savaitę organizuoto sąlytį turėjusių asmenų testavimo.

4 atvejai vakar patvirtinti Biržų rajone įsikūrusioje inžinerinės technikos darbais užsiimančioje įmonėje.

Infekcija neaplenkė darželių

3 užsikrėtimo koronavirusine infekcija atvejai patvirtinti Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pušaitė“.

Taip pat 3 vakar patvirtinti atvejai nustatyti Širvintų rajono lopšelyje-darželyje „Boružėlė“.

2 atvejai per vakar parą patvirtinti naujame židinyje Marijampolės apskrityje įsikūrusioje įmonėje, užsiimančioje statybos darbais.

Besitęsia židinys Mažeikių ligoninėje. Čia per vakar parą nustatyti 2 susirgimai koronavirusine infekcija.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruota 70.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

803 atvejai ir 16 mirčių

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 803 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 12 žmonių, sekmadienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Penktadienį tokių asmenų – 4, todėl bendras mirčių skaičius – 16.

REKLAMA

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 104 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 182 tūkst. 539 žmonės, 129 tūkst. 175 asmenys pasveiko, 48 tūkst. 386 – tebeserga.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2803 žmonės.

Praėjusią parą pirmąja vakcinos doze paskiepytas 191 asmuo, antrąja doze – 362 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 71 tūkst. 323 žmonės, abiem dozėmis – 21 tūkst. 102 žmonės.

Praėjusią parą šalyje ištirtas 5701 mėginys dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 1 mln. 927 tūkst. 637.

Ligoninėse gydoma per 1,4 tūkst. COVID-19 pacientų, 165 iš jų – reanimacijoje

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1488 COVID-19 pacientai, 165 iš jų – reanimacijoje, sekmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 1100 ligonių, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 100 žmonių.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyta 113 pacientų.

Iš viso koronavirusinei infekcijai gydyti skirta 2715 lovų, 277 iš jų – reanimacijos intensyvios terapijos skyriuose.

Iš 8402 gydytojų, kurių darbovietės teikia paslaugas COVID-19 liga sergantiems pacientams, šiuo metu dėl užsikrėtimo koronavirusu nedarbingi yra 96 medikai, izoliacijoje – 34.

Dėl kitų priežasčių laikinai nedirba 569 gydytojai.

Dėl COVID-19 laikinai nedarbingi 307 iš 13 tūkst.152 slaugytojų, izoliacijoje jų yra 58.

Dėl kitų priežasčių laikinai nedirba 998 slaugytojai.