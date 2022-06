Ekspertė ragina imtis pokyčių: egzaminų temos darosi vis klampesnės, o dvyliktokai – kitokie

Birželio 1 d. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą 175 centruose laikė 17 tūkst. 504 kandidatai, mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – 9208 kandidatai 190 centrų, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra.

Kaip ir ankstesniais metais, mokiniai turėjo parašyti rašinį, pasirinkę vieną iš siūlomų keturių – dviejų samprotavimo ir dviejų literatūrinių – temų.

Laikiusieji valstybinį brandos egzaminą iš samprotavimo rašinio užduočių galėjo rinktis temą „Kas turi vertę, bet neturi kainos?“ ir kaip rekomenduotinus pasirinkti autorius Joną Radvaną, Marcelijų Martinaitį arba temą „Ar sunku išsilaisvinti iš stereotipų“, kuriai rekomenduota pasirinkti šiuos autorius: Šatrijos Raganą, Vincą Mykolaitį-Putiną.

Nusprendusieji rinktis literatūrinį rašinį galėjo imtis temos „Užsienio vaizdavimas lietuvių literatūroje“ arba „Metų laikai literatūroje“. Rekomenduoti pasirinkti pirmosios temos autoriai: Jurgis Savickis, Antanas Škėma ir Kristijonas Donelaitis, Bronius Krivickas – antrajai temai.

Abiturientams, laikiusiems mokyklinį brandos egzaminą buvo pasiūlytos šios samprotavimo rašinio temos: „Ar lengva mylėti?“ (rekomenduojami autoriai: Maironis, Juozas Tumas-Vaižgantas) ir „Kada žmonės susivienija?“ (rekomenduojami pasirinkti autoriai: Jonas Radvanas, Vincas Kudirka).

Iš literatūrinio rašinio užduočių kandidatai galėjo rinktis iš šių dviejų temų: „Jauno žmogaus vaizdavimas literatūroje“ ir „Miestas literatūroje“ bei remtis Adomu Mickevičiumi, Mariumi Katiliškiu (pirmoji tema), Vincu Mykolaičiu-Putinu, Antanu Škėma (antroji tema) kaip rekomenduojamais autoriais.

Mokytoja įvertino egzamino temas

„Pati rinkčiausi pirmąją temą„Kas turi vertę, bet neturi kainos?“ . Manau, kad daug mokinių rinksis šią temą, nes ji yra palanki kalbėti apie vertybes, žmogiškumą, orumą, tėvynę ir visus kitus dalykus. Stereotipai yra labai aktuali tema, bet gali būti sunkiau pasiremti literatūros kūriniu rašant šia tema. Bet manau, kad ji mokiniams bus pakankamai priimtina“, – sako lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja E. Banytė.

Literatūrinio rašinio temos, anot mokytojos, buvo gerokai sudėtingesnės, „todėl, kad tai nėra centrinės literatūros temos“.

„Tai yra tokios detalės, dėl kurių, ko gero, nei mokytojai, nei mokiniai neakcentuoja analizuodami kūrinius, pavyzdžiui, užsienio vaizdavimas. Per pamokas nėra keliama tokios klausimo, kaip yra užsienis vaizduojamas. Ši tema, man atrodo, yra aukštesnių gebėjimų mokiniams, kurie geba patys padaryta medžiagos atranką oper 4 valandas ir logiškai viską sudėlioti“, – nurodo ji.

Antroji literatūrinio rašinio tema „Metų laikai literatūroje“, anot jos, kiek lengvesnė, nes ją rašydama moksleiviai galėjo remtis daugiau autorių.

„Dėl to man ši tema atrodo parankesnė. Bet kuriuo atveju literatūrinio rašinio užduotys yra sudėtingos“, – sako mokytoja.

Mokyklinio lietuvių ir literatūros egzamino temos, E. Banytės vertinimu, nesudėtingos ir aktualios.

„Manau, kad mokyklinių egzaminų temos šiemet yra nepavojingos, tinkamos ir mokiniai turėtų nemokamai su jomis susidoroti, jeigu tik yra skaitę kūrinius ir turi analizės įgūdžių“, – priduria ji.

Temos, anot mokytojos, kiekvienais metais darosi klampesnės dėl to, kad programa nesikeičia, o rengėjai privalo ieškoti naujų kampų:„Aš asmeniškai laukiu naujos programos ir naujo egzamino. O kitų ir kitų metų abiturientams, kurie laikys pagal senąjį egzaminą, linkiu skaityti, analizuoti kūrinius, apie juos mąstyti, nes temų neišbursime“.

Apie abiturientus kalbėdama mokytoja sako, kad po pandemijos abiturientai jaučiasi pavargę nuo mokslų, yra išsiblaškę.

„Tai priklauso nuo vidinės žmogaus motyvacijos. Čia dėsnių jokių negalima pasakyti, bet kad tie dvyliktokai yra kitokie nei prieš tai buvę, tai tikrai“, – sako ji.

Galėjo naudotis suskaitmenintais privalomos programos autorių kūriniais

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai galėjo naudotis suskaitmenintais privalomos programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo, nurodo Švietimo agentūra.

Iš viso per šį brandos egzaminą kompiuteriu galėjo naudotis 20 minučių, o iki egzamino pabaigos likus pusantros valandos, kompiuteriu galėjo naudotis tik 10 min., jei laukia kiti mokiniai. Vienu kompiuteriu naudojosi ne daugiau kaip penki kandidatai.

Kandidatai, atvykdami į brandos egzaminus, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar vairuotojo pažymėjimą. Be to, per visus brandos egzaminus privalu rašyti juodais tušinukais.

Brandos egzaminus šiemet iš viso laikys 27 tūkst. 731 bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokyklų baigiamųjų klasių moksleivis.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasideda birželio 1 dieną ir baigsis birželio 23 dieną muzikologijos mokykliniu egzaminu. Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 dienos.

Lietuvoje norintieji gauti brandos atestatą turi išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieno dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip septynis brandos egzaminus.