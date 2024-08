Edo Sheerano koncerte prireiks kantrybės: jokių grynųjų baruose ir ilgesnė patikra

Koncertas vyks Dariaus ir Girėno stadione. Vartai atidaromi 16 val. Organizatoriai prašo žiūrovų atvykti anksti, kad turėtų pakankamai laiko saugumo patikrai ir laiku rastų savo sektorių bei vietas.

Žiūrovų prašoma naudotis įėjimu/vartais (A, B, C arba D), kurie yra nurodyti biliete šalia sektoriaus pavadinimo.

Teks palaukti eilėje – tikrins ne tik bilietus

Renginio bilietai yra personalizuoti – tai reiškia, kad norint patekti į renginio vietą, reikės pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bilietai prieinami tik skaitmeniniu formatu, įsigyti popierinio bilieto varianto galimybės nebus. Tokiu būdu siekiama išvengti bilietų perpardavimo ir galimo sukčiavimo atvejų.

„Perkant bilietus raginame įsitikinti, kad teisingai suvedėte savo asmens duomenis – prie įėjimo į koncertą bus tikrinami ne tik bilietai, bet ir asmens dokumentai. Vienas asmuo galės įsigyti ne daugiau kaip 6 bilietus, visi, nusipirkę bilietus, jų sulauks artėjant renginiui,“ – teigia koncerto organizatoriai.

REKLAMA

REKLAMA

Jei vieno pirkimo metu buvo įsigytas ne vienas bilietas, į bilietų patikrą privalo atvykti visi vienu metu, kartu su pagrindiniu pirkėju. Pagrindinis pirkėjas, kuris yra nurodytas ant bilietų, turi turėti galiojantį asmens dokumentą, kurį reikės pateikti kontrolei.

REKLAMA

Kauno Dariaus ir Girėno stadionas (nuotr. Kauno savivaldybės)

Jeigu atvyksta žmonių grupė, o turimi bilietai yra su skirtingais įėjimais, ant bilieto nurodytas asmuo turi palydėti savo draugus iki jų įėjimų ir tik jiems praėjus bilietų kontrolę, galės pats įeiti į vidų.

Norint išvengti eilių bei spūsčių, raginama paruošti bilietus iš anksto – atsisiųsti juos į savo išmaniuosius įrenginius arba atsispausdinti. Bilietų pirkėjas, kuris yra nurodytas ant bilieto, turi iš anksto paruošti savo asmens dokumentą.

REKLAMA

REKLAMA

Renginio vietoje dėl didelio žmonių srauto galimi internetinio ryšio sutrikimai, todėl prašoma šiuos veiksmu atlikti prieš patikrą.

Kilus klausimams dėl bilietų ar jų personalizavimo,susisiekti el. paštu: [email protected] arba apsilankykite svetainėje www.edsheerankaunas.com.

Draudžia įsinešti skėčius, gertuves

Į stadioną draudžiama įsinešti šiuos daiktus:

skėčius, nes jie trukdo matomumui;

maistą ir gėrimus;

bet kokius butelius, skardines, gertuves ar kitus indus bei talpas;

profesionalią foto ir video techniką;

GoPro kameras, dronus ir asmenukių lazdas;

kameras, dronus ir asmenukių lazdas; kompiuterius bei planšetes;

žiūronus;

plakatus bei vėliavas;

aštrius daiktus ir ginklus, sprogmenis, pirotechniką, lazerius, grandines, švirkštus ir kitus pavojingus daiktus;

alkoholį ir bet kokias narkotines medžiagas;

gyvūnus;

dviračius, riedučius, riedlentes, motociklininkų bei kitus šalmus, sulankstomas kėdes ar taburetes;

dideles kuprines ar rankines – organizatoriai nepataria neštis su savimi didelių krepšių ir nereikalingų daiktų, nes tai prailgins saugumo patikros procesą prie įėjimo.

Tiems, kurie baiminasi lietaus, patariama su savimi pasiimti lietpaltį, nes įsinešti skėčių nebus galima. Koncerto metu taip pat patariama rinktis patogią avalynę, leisiančią laisvai judėti. Ypač tai galioja tiems, kurie pasirinko stovimąjį parterį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ne visur priims grynuosius

Visuose stadione esančiuose baruose bei maisto kioskuose atsiskaitymai bus vykdomi tik banko kortele arba bekontakčio atsiskaitymo funkcija telefone. Vis dėlto dėl galimo didelio interneto srauto apkrovimo rekomenduojama turėti ir grynųjų.

Atributikos prekybos vietose galimas atsiskaitymas tiek grynaisiais pinigais, tiek banko kortele arba bekontakčio atsiskaitymo funkcija telefone.

Grynųjų atsisakoma vis daugiau renginių. Vilniaus gimtadienio „Jaunas kaip Vilnius“ metu taip pat buvo galima atsiskaityti tik banko kortele arba bekontakčio atsiskaitymo funkcija telefone.

REKLAMA

Edą Sheeraną Lietuvoje apšildys gerai žinoma grupė

E. Sheeranas Kauno Dariaus ir Girėno stadione koncertuos rugpjūčio 3–4 d. Dainininko gerbėjai išgirs visus geriausius jo sėkmingos muzikinės karjeros metu sukurtus hitus: „Shivers“, „The A Team“, „Castle on the Hill“, „Thinking Out Loud“, „Photograph“, „Perfect“, „Shape of You“, „Bad Habits“, „Sing“, „You Need Me“, „I Don't Need You“, „Eyes Closed“, „Overpass Graffiti“, „Galway Girl“ ir kt.

REKLAMA

Pasaulinės pop muzikos superžvaigždės koncertus pradės lietuvių grupė „The Roop“.

„Didelė garbė dalintis scena su Edu Sheeranu ir apšildyti jo du stadioninius koncertus Kaune. Edo karjerą stebime jau nuo labai seniai ir jaučiame didelę pagarbą jo kūrybingumui, pasiekimams ir tam šiltam žmogiškam bendravimui.

Įdomu tai, kad kažkada mes nusifotografavome su jo kartonine iškarpa ir aš sau pagalvojau, kad ateis laikas, kai susimatysime gyvai. Ir labai gali būti, kad ši mintis virs realybe. Esame labai arti to“, – sakė „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius.

Pasak grupės „The Roop“ narių, į koncertus S. Dariaus ir S. Girėno stadione susirinkę žiūrovai bus nustebinti: „Ruošiame pasirodymo programą ir, kad būtų dar įdomiau, nusprendėme į ją įtraukti dvi visiškai naujas dainas, kurių nėra jokiose muzikos platformose. Norime šį mūsų apšildantį koncertą padaryti unikaliu.“