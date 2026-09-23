„Duok man, aš vairuosiu“ – štai kaip po vakaro restorane dingo brangus automobilis

Teismas nustatė, kad iš striukės kišenės paėmę raktelius jie pagrobė daugiau kaip 25 tūkst. eurų vertės „Volvo XC60“, o vienas iš jų po kelių valandų automobilį vairavo būdamas girtas.
Raktelius rado striukėje
Bylos duomenimis, 2025 m. kovo 29-osios vakarą restorano bendrose patalpose Vidas ir Nojus (vardai pakeisti – aut. past.) iš pakabintos striukės kišenės pagrobė 5 eurus ir dviejų automobilių raktelius.
Vienu iš raktelių jie atrakino netoliese stovėjusį „Volvo XC60“, kurio vertė – 25 449 eurai, ir automobilį pagrobė.
Bendra pagrobto turto vertė nustatyta teisme ir siekė 25 604 eurus. Byloje užfiksuota, kad tarp vyrų nuskambėjo frazė „duok man, aš vairuosiu“. Kažkuris iš jų leptelėjo, kad „turi net porą raktelių“.
Kitą rytą, apie 4.06 val., Garliavoje policija sustabdė „Volvo“ automobilį. Prie vairo buvusiam Vidui nustatytas 2,26 promilės girtumas.
Tada paaiškėjo, kad būtent girtas vairuotojas su bendru ir pavogė minėtą automobilį.
Vienam – reali nelaisvė
Vidas pripažintas kaltu dėl vagystės ir vairavimo išgėrus. Subendrinus bausmes ir jas sumažinus trečdaliu, jam skirta 1 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Taip pat jam ketveriems metams uždrausta vairuoti transporto priemones.
Nojus už vagystę nuteistas 1 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme bei 1,7 tūkst. eurų bauda.
Laisvės atėmimo bausmės vykdymas jam atidėtas pusantrų metų, nustatant tam tikras pareigas. Pavzydžiui, privaloma buvimą namuose naktį.
Iš Vido draudimo bendrovei priteista beveik 8,4 tūkst. eurų žala, o iš abiejų vyrų solidariai nukentėjusiajam – 190 eurų turtinės ir 500 eurų neturtinės žalos.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.
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