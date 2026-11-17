„Į posėdį kviečiami keturi liudytojai“, – Eltai posėdžio išvakarėse sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Giedrius Janonis.
Byla toliau bus nagrinėjama už uždarų durų.
Disponavimu vaikų pornografija kaltinamo Peciuno byloje pradedamos liudytojų apklausos
R. Peciunas praeitą savaitę davė parodymus teismui, jis tikisi, jog teismas jį išteisins.
Atsakinėdamas į žiniasklaidos atstovų klausimus, jis teigė, jog savo kompiuteryje jokių pornografinio turinio nuotraukų nebuvo išsisaugojęs.
Kunigas R. Peciunas, dirbęs Vilniaus arkivyskupijoje, kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Dvasininkas teigia, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.
Kunigas sako, kad santykiai su byloje minima šeima dėl pradėto ikiteisminio tyrimo nepasikeitė.
R. Peciunas ir kita kaltinamoji Barbara Leščevska kaltinami pagal Baudžiamojo kodekso 309 straipsnio 2 dalį. Joje skelbiama, kad tas, kas pagamino, įgijo, laikė, demonstravo, reklamavo, siūlė arba platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudodamas informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijo ar suteikė prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
B. Leščevska taip pat jau davė parodymus teismui. Kaip ir R. Peciunas, ji kaltės nepripažįsta.
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