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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Socdemų paketas šeimoms: realiai padės ar išvaistys pinigus?

2026-09-29 14:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 14:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidentūra teigiamai vertina Vyriausybės parengtą Šeimos paketą, tačiau siūlo jį papildyti prezidento Gitano Nausėdos anksčiau siūlyta gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata šeimoms, susilaukusioms antro ir paskesnių vaikų.

Prezidentūra teigiamai vertina Vyriausybės parengtą Šeimos paketą, tačiau siūlo jį papildyti prezidento Gitano Nausėdos anksčiau siūlyta gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata šeimoms, susilaukusioms antro ir paskesnių vaikų.

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Prezidento vyriausiojo patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, maždaug 1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) siekiančios Šeimos paketo priemonės yra reikšmingos ir turėtų padėti šeimoms jaustis finansiškai saugiau.

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Plačiau apie tai, ar socialdemokratų paketas šeimoms realiai padės žmonėms, ar tik švaistys valstybės pinigus, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus ir Lietuvos socialinių mokslų centro, Vytauto Didžiojo universiteto, SHARE Berlin instituto tyrėjas Vytenis Deimantas.

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