DIENOS PJŪVIS. Socdemų paketas šeimoms: realiai padės ar išvaistys pinigus?

Prezidento vyriausiojo patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, maždaug 1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) siekiančios Šeimos paketo priemonės yra reikšmingos ir turėtų padėti šeimoms jaustis finansiškai saugiau.
Plačiau apie tai, ar socialdemokratų paketas šeimoms realiai padės žmonėms, ar tik švaistys valstybės pinigus, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus ir Lietuvos socialinių mokslų centro, Vytauto Didžiojo universiteto, SHARE Berlin instituto tyrėjas Vytenis Deimantas.
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