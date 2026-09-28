DIENOS PJŪVIS. Poilsis Lietuvoje ar užsienyje – ką šią vasarą rinkosi keliautojai?

Apie vasaros atostogų madas, kainų pokyčius vietos bei užsienio kurortuose ir turizmo sektoriaus ateitį diskutuoja Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė ir Lietuvos turizmo asociacijos vykdomoji direktorė Milda Plepytė-Rainienė.
LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.
Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai – kiekvieną darbo dieną laidoje „Dienos pjūvis“ portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.