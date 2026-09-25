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Parą bus galima nemokamai įvažiuoti į Neringą

2026-09-25 07:24 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-25 07:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiesiems į Neringą lengvaisiais automobiliais.

Neringa (nuotr. BFL)

Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiesiems į Neringą lengvaisiais automobiliais.

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Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys, lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 val. iki šeštadienio 12 valandos.

„Artėja įspūdžių kupinas Pasaulinės turizmo dienos savaitgalis, kviečiantis Neringą atrasti iš naujo – per istoriją, kultūrą, gamtą, judėjimą ir gyvas vietos tradicijas. Programa šiemet išties įvairi, todėl tikiu, kad kiekvienas ras sau įdomią veiklą“, – sako Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.

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Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurėno statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas.

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Turizmo dienos vyks ir Druskininkuose, kur nuo penktadienio veiks garso ir šviesų instaliacija „Vandens istorijos“, kurią sudaro unikalios 11 stotelių. Kaip teigia organizatoriai, takas nuo Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios, einantis aplink ežerą „bus nušviestas magiškais lazerių spinduliais“.

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Turizmo dienų proga taip pat organizuojami koncertai, duris atvers galerijos, muziejai, meno erdvės, vyks tarptautinio poezijos festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo“ renginys „Dviejų eilėraščių – kito poeto mėgstamo eilėraščio ir savojo – skaitymai“.

Turizmo dienomis SPA centrai, vandens parkai, sveikatinimo įstaigos bei viešbučiai taikys specialius pasiūlymus arba kvies nemokamai išbandyti įvairias procedūras, o restoranai yra parengę specialius meniu ir degustacijas.

Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 dieną.

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