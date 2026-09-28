Iš trijų pusių – Palangos miškas: pajūryje kuriama 35 ha gyvenvietė

Būtent tokia idėja vystoma „Ambersitis“ – Palangos miško apsuptyje kuriamoje beveik 35 ha gyvenvietėje, kurioje ilgainiui planuojama apie 400 būstų.
Projekto kūrėjai pabrėžia, kad jų tikslas – ne tik suformuoti ir parduoti sklypus, bet sukurti vientisą gyvenvietę su savo infrastruktūra, rekreacinėmis erdvėmis, bendra architektūrine kryptimi ir ilgainiui susiformuosiančia bendruomene.
Iš trijų pusių – Palangos miškas
Vienas svarbiausių „Ambersitis“ išskirtinumų – pati vieta. Teritoriją iš trijų pusių supa Palangos miškas, todėl gamta čia turėtų tapti ne tik gražiu fonu, bet ir natūralia kasdienybės bei poilsio dalimi.
Galimybė išeiti pasivaikščioti į pušyną, bėgioti, važiuoti dviračiu ar tiesiog leisti laiką gamtoje yra viena pagrindinių projekto idėjų.
Pačioje gyvenvietėje planuojami du vandens telkiniai, poilsio ir laisvalaikio erdvės, vaikų žaidimų zonos, pasivaikščiojimo takai bei kita bendro naudojimo infrastruktūra.
„Norime sukurti vietą, į kurią būtų gera sugrįžti. Vieniems tai bus antrieji namai pajūryje, kiti čia kurs savo pagrindinius šeimos namus. Tačiau abiem atvejais svarbiausia tai, kad žmogus gauna ne tik savo sklypą, bet ir visą jį supančią aplinką“, – sako projekto vystytojai.
Apie 10 mln. eurų – tam, kas bus už namo ribų
Didelė „Ambersitis“ projekto dalis – tai, kas bus sukurta už privataus namo ribų.
Į kelius, inžinerinius tinklus, viešąsias ir rekreacines erdves bei kitą bendrą gyvenvietės infrastruktūrą planuojama investuoti apie 10 mln. eurų. Į šią sumą pačių gyvenamųjų namų statyba neįtraukiama.
Vystytojų teigimu, kuriant tokią gyvenvietę svarbus ne tik individualus namas, bet ir tai, kokia aplinka ilgainiui susiformuos aplink jį.
„Žmogus perka ne tik savo sklypą. Jo gyvenimo kokybei ir turto vertei svarbu ir tai, kas po penkerių ar dešimties metų bus sukurta aplinkui. Todėl norime iš anksto susitarti dėl pagrindinių principų, kurie padėtų išlaikyti bendrą architektūrinę kryptį ir gyvenamosios aplinkos kokybę“, – teigia projekto kūrėjai.
Todėl „Ambersitis“ numatoma bendra architektūrinė kryptis. Tikslas nėra pastatyti šimtus vienodų namų – savininkams paliekama galimybė kurti individualius namus, tačiau kartu siekiama išlaikyti vientisos gyvenvietės charakterį.
Nuo antrojo būsto pajūryje iki šeimos namų
Vidutinis gyvenamosios paskirties sklypas „Ambersitis“ projekte siekia apie 11 arų. Priklausomai nuo konkretaus sklypo, juose galima statyti vienbučius arba dvibučius gyvenamuosius namus.
Vystytojai išskiria kelias pirkėjų grupes. Viena jų – jaunos šeimos, norinčios pačios susikurti savo namus gamtos apsuptyje. Kita – didmiesčių gyventojai, ieškantys antrųjų namų Lietuvos pajūryje.
Projektu domisi žmonės iš Vilniaus, Kauno ir Vakarų Lietuvos. Vieniems svarbi galimybė turėti savo vietą prie jūros poilsiui ir ilgesniam buvimui, kiti jau dabar svarsto apie pagrindinius šeimos namus.
„Žmonių poreikiai labai skirtingi. Vienas čia norės praleisti vasarą ir savaitgalius, kitam tai taps pagrindiniais namais. Todėl ir pati gyvenvietė kuriama ne kaip sezoninis poilsio projektas, o kaip visavertė aplinka, kurioje galima būti ir gyventi ištisus metus“, – sako projekto atstovai.
Laukiami ir mažesni NT vystytojai
„Ambersitis“ skirtas ne tik individualiems pirkėjams. Beveik 35 ha projekto teritorija suteikia galimybę bendradarbiauti ir su mažesniais nekilnojamojo turto vystytojais, norinčiais vienoje vietoje įsigyti kelis gretimus sklypus ir juose įgyvendinti savo gyvenamųjų namų projektą.
Tokiems vystytojams gali būti formuojami individualūs kelių sklypų pasiūlymai. Taip mažesnis projektas gali tapti didesnės, jau suplanuotos gyvenvietės dalimi, kurioje kuriama bendra infrastruktūra ir numatyta architektūrinė kryptis.
„Norime, kad čia būtų vietos ir šeimai, statančiai vieną savo namą, ir nedideliam vystytojui, kuriančiam kelių ar keliolikos namų projektą. Svarbiausia, kad ilgainiui visa tai taptų viena darnia gyvenviete“, – sako projekto atstovai.
Nuo vizijos – prie realių darbų
„Ambersitis“ jau perėjo iš planavimo ir vizualizacijų į realių darbų etapą. Teritorijoje vyksta paruošiamieji darbai, parduodami sklypai, o visa gyvenvietė bus vystoma etapais.
Projektą vysto UAB „Pajūrio gyvenvietė“. Už jo stovi NT profesionalų ir investuotojų komanda, kurios pagrindiniai nariai turi kelių dešimtmečių nekilnojamojo turto vystymo ir statybų patirtį.
Kūrėjai pabrėžia, kad galutinis projekto tikslas nėra vien parduoti sklypus. Ambicija – sukurti vietą, kuri ir po daugelio metų būtų atpažįstama kaip viena gyvenvietė su savo charakteriu, aplinka ir bendruomene.
„Ambersitis“ viziją galima apibūdinti trimis žodžiais – gamta, šiuolaikinė architektūra ir bendruomenė.
Daugiau informacijos – www.ambersitis.lt.