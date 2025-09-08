Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Lietuvoje savižudybių – beveik dvigubai daugiau nei ES vidurkis: kaip tai pakeisti?

2025-09-08 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 13:57

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, daugiau nei vienas iš 100 mirties atvejų pasaulyje įvyksta dėl savižudybės. Situacija liūdina ir Lietuvoje – mūsų šalyje savižudybių skaičius yra beveik dvigubai didesnis nei Europos Sąjungos vidurkis. Kaip tai pakeisti?

7

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ apie tai diskutuoja suicidologė dr. Jurgita Rimkevičienė ir Higienos instituto Psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos skyriaus vadovė Sandra Getautė.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

