DIENOS PJŪVIS. Lietuvoje propaganda veikia ir jaunus, ir vyresnius: kaip didinsime atsparumą?

Apie tai, kodėl lietuviai pasiduoda propagandai ir kaip didinti atsparumą melagingoms naujienoms, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto profesorius Darius Plikynas.
Šis „Dienos pjūvis“ yra speciali laida, ciklo „Žurnalisto darbas iš arti“ dalis, kurio metu kalbama apie tai, kodėl svarbu ugdyti kritinį visuomenės mąstymą ir atsparumą dezinformacijai, kaip atpažinti melagienas, per konkrečius pavyzdžius paaiškinti, kaip tokios žinutės yra konstruojamos ir kodėl, kartu paaiškinant kuo skiriasi profesionalių žurnalistų ruošiamas ir redaktorių patikrinamas, žurnalistinis turinys, nuo laisvai socialiniuose tinkluose plintančių pasakojimų, kurie dezinformacijos atvejų gali net ir prieštarauti vienas kitam.
