TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Lietuvoje propaganda veikia ir jaunus, ir vyresnius: kaip didinsime atsparumą?

2025-12-02 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-12-02 13:57
2025-12-02 13:57

Naujausias tyrimas atskleidžia, kad 9 iš 10 lietuvių tiki bent vienu Rusijos skleidžiamu melagingu naratyvu. Daugiausiai lietuviai užkimba ant propagandinių žinučių apie smunkančią Lietuvos ekonomiką, Rusijos karo galybę, gebėjimą kariauti be perstojo ir tikinimą, kad Baltijos šalis ji galėtų užimti per kelias dienas.



5

Apie tai, kodėl lietuviai pasiduoda propagandai ir kaip didinti atsparumą melagingoms naujienoms, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto profesorius Darius Plikynas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis „Dienos pjūvis“ yra speciali laida, ciklo „Žurnalisto darbas iš arti“ dalis, kurio metu kalbama apie tai, kodėl svarbu ugdyti kritinį visuomenės mąstymą ir atsparumą dezinformacijai, kaip atpažinti melagienas, per konkrečius pavyzdžius paaiškinti, kaip tokios žinutės yra konstruojamos ir kodėl, kartu paaiškinant kuo skiriasi profesionalių žurnalistų ruošiamas ir redaktorių patikrinamas, žurnalistinis turinys, nuo laisvai socialiniuose tinkluose plintančių pasakojimų, kurie dezinformacijos atvejų gali net ir prieštarauti vienas kitam. 

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

