Apie tai naujienų portalo laidos „Dienos pjūvis“ pokalbis su gydytoja toksikologe Gabija Laubner-Sakalauskiene.
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