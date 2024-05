Po kiekvieno stipresnio smūgio žmonės tiesiog krito iš krepšio žemyn vienas po kito. Pora sužalotų žmonių gydomi reanimacijoje, kiti susižalojo lengviau.

Vilkų Kampo kaimo gyventojai nufilmavo, kaip laužydamas medžių viršūnes ir namų stogus artėja milžiniškas oro balionas. Vaizdo medžiagoje matyti ir girdėti, kad orlaivio pilotė stengiasi balioną pakelti. Niekas nepadeda, balionas rėžiasi į namo stogą.

Po nelaimės medikai ir ugniagesiai pievomis skubėjo į vietą, kur balionas nukrito su visais septyniais juo skridusiais keleiviais. Du iš jų nepilnamečiai.

„Pusę devynių vakaro buvo gautas pranešimas, kad Šilutės rajone, Vilkų Kampo kaime, yra nuritęs oro balionas, kuriuo skrido 6 pramogautojai bei orlaivio pilotė“, – teigia gelbėjimo operacijos vadovas Laurynas Uselis.

Pirminiais duomenimis, puikia pramoga turėjęs būti skrydis virto baisia nelaime staiga pasikeitus vėjui. Šis tiesiog bloškė oro balioną su visais keleiviais žemyn.

„Prieš tą incidentą buvo pastebėta, kad buvo smarkus vėjo gūsis, kuris galimai galėjo ir sukelti šitą nelaimę“, – sako L. Uselis.

Vos išvengė elektros laidų

Pasak liudininkų, baliono pilotė paskutinę akimirką sugebėjo išvengti ypač aukštos įtampos laidų. Jei šiuos orlaivis būtų palietęs, visi keleiviai būtų tiesiog iškepę. Vis tik vėjas balioną vilko per visą kaimą, krepšys daužėsi į namus, laužė medžius ir traukė elektros linijas. Po kiekvieno stipresnio smūgio žmonės krito iš baliono.

„Per patį visą kaimą buvo nutemptas balionas iki pat kaimo galo ir atsitrenkė į medį. Trijų kilometrų ruože buvo trijose vietose iškritę žmonės“, – sako L. Uselis.

Kaip pasakoja Vilkų Kampo kaimo gyventojai, vaizdas buvo stingdantis kraują – žmonės iš baliono krito rėkdami, girdėjosi vaikų verksmas. Kol važiavo medikai, gyventojai ir patys skubėjo padėti nelaimės ištiktiems baliono keleiviams.

„Toks baisus užesys ir išbėgau pažiūrėti. Žiūriu skrenda toks didžiulis balionas. Krepšys velkasi žeme, laužia obelis. Ir toliau per pievą, per kelią, per plentą ir toliau į daubą nuriedėjo. Ir išbėgau į kelią žiūrėti, žiūriu guli berniukas, ten toliau moteris. Bėgom gelbėti, suteikti pirmąją pagalbą“, – pasakoja įvykio liudininkė.

Visus septynis baliono keleivius greitoji išvežė net į tris skirtingas ligonines. Du iš jų nepilnamečiai. 14-likos berniuką ir 12-likos mergaitę gydo uostamiesčio vaikų ligoninės medikai. Vienas keleivis guli Šilutės ligoninėje, dar keturi pateko į Klaipėdos universiteto ligoninę. Dalis vis dar guli reanimacijos skyriuje. Prireikė ir krūtinės ląstos chirurgų įsikišimo.

