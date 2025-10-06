Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėmesio: dėl pratybų sostinėje keisis dalies viešojo transporto tvarkaraščiai

2025-10-06 11:01 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 11:01

Lietuvoje pirmadienį prasidėjus mobilizacinės sistemos patikrinimo pratyboms „Vyčio skliautas“, sostinėje keisis dalies viešojo transporto tvarkaraščiai, pranešė savivaldybės įmonė „Judu“.

Keliaujantieji sostinės troleibusais galės klausytis Čiurlionio kūrybos (Nuotr. VVT)

Anot jos,  spalio 7–8 dienomis pratyboms bus pasitelkiama dalis mieste kursuojančių transporto priemonių, todėl laikinai keisis 17 maršrutų tvarkaraščiai.

0

Anot jos,  spalio 7–8 dienomis pratyboms bus pasitelkiama dalis mieste kursuojančių transporto priemonių, todėl laikinai keisis 17 maršrutų tvarkaraščiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laikini pokyčiai palies 1G, 2G, 3G, 5G, 5, 10, 18, 29, 34, 40, 50, 53, 56, 69, 74, 87, 115 maršrutų autobusus.

ELTA primena, kad pirmadienį Lietuvoje prasidėjo beveik savaitę truksiančios didžiausios Nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.

Antrus metus vyksiančias pratybas koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas.

 Šių pratybų metu bus tikrinama, kaip valstybės institucijos yra pasiruošusios veikti mobilizacijos metu.

Pratybose dalyvaus apie 1,2 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių atstovų bei apie 1 tūkst. savanorių

