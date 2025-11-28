 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
31
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl sostinės link skrendančių balionų vėl uždarytas Vilniaus oro uostas

Papildyta 23:51
2025-11-28 23:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 23:40

Penktadienio vakarą vėl laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, skelbia Lietuvos oro uostai (LTOU). Pirminėmis žiniomis, oro erdvės ribojimai įvesti dėl fiksuotų meteorologiniams balionams būdingų navigacinių atžymų. 

Vilniaus oro uostas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Penktadienio vakarą vėl laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, skelbia Lietuvos oro uostai (LTOU). Pirminėmis žiniomis, oro erdvės ribojimai įvesti dėl fiksuotų meteorologiniams balionams būdingų navigacinių atžymų. 

REKLAMA
31
REKLAMA
REKLAMA

„Šįvakar 23:15 val. laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi“, – skelbia LTOU. 

REKLAMA

Oro erdvės ribojimai įvesti iki 02:15 val.

ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.

Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.

Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
8
8
2025-11-29 00:04
Kazkas turi stoga cia Lietuvoje. Tie balionai butu seniai sutvarkyti
Atsakyti
Leonidas
Leonidas
2025-11-29 00:02
Patys leidzia balionus, patys ir uzfaro oro uosta - savi sauna i savus
Atsakyti
na
na
2025-11-28 23:49
tai tiesiog reikia kiekvieną vakarą iki kokių 4-3 ryto tupdyti lėktuvus Kaune ir viskas, žmonėms ramiau būtų, ir kilti iš ten turėtų tuo metu laikinai kol aprims tie balionai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (31)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų