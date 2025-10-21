Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dėl policininko Dariaus Šerpyčio išteisinimo prokuratūra žada kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą

2025-10-21 15:51 / šaltinis: BNS
2025-10-21 15:51

Vilniaus apygardos prokuratūra ketina Lietuvos Aukščiausiajam Teismui skųsti žemesnės instancijos teismų sprendimus dėl nužudymu viršijus įgaliojimus ir piktnaudžiavimu kaltinto policininko Dariaus Šerpyčio išteisinimo.

D. Šerpyčio byla (nuotr. Dainiaus Labučio)

Vilniaus apygardos prokuratūra ketina Lietuvos Aukščiausiajam Teismui skųsti žemesnės instancijos teismų sprendimus dėl nužudymu viršijus įgaliojimus ir piktnaudžiavimu kaltinto policininko Dariaus Šerpyčio išteisinimo.

REKLAMA
8

Tai BNS antradienį patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Rolandas Imbrasas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skundas Aukščiausiajam Teismui gali būti pateiktas per tris mėnesius.

Kaip rašė BNS, Lietuvos apeliacinis teismas antradienį atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų skundus ir paliko galioti Vilniaus apygardos nuosprendį, kuriuo policininko Dariaus Šerpyčio baudžiamoji byla dėl agresyvios moters nužudymo nutraukta, o dėl kaltinimų piktnaudžiavus tarnyba jis išteisintas.

REKLAMA
REKLAMA

Prokuratūra prašė policininkui skirti dvejų metų laisvės apribojimą bei uždrausti dirbti darbą, susijusį su šaunamuoju ginklu.

REKLAMA

Pareigūnas buvo teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12-osios įvykių Vilniaus rajone, Baraškų kaime. Tądien policiją iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigada, atvykusi pas agresyvią 51 metų psichikos ligonę.

Bylos duomenimis, moteris kastuvu apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui apsiginklavusi peiliu puolė pareigūnus, grasindama juos papjauti.

Policininkai moterį tramdė dujomis ir elektros impulsiniu prietaisu „Taser“. Šioms priemonėms nesuveikus, D. Šerpytis į moters rankas ir kojas paleido kelis šūvius, bet ir tai jos nesustabdė, nepaleidusi iš rankų peilio ji puolė toliau. Tada pareigūnas iššovė mirtiną šūvį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų