  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl pakėlimo mechanizmų gedimų uždarytas Klaipėdos Biržos tiltas

2025-08-22 12:46 / šaltinis: BNS
2025-08-22 12:46

Naktį, atliekant profilaktinį Klaipėdos Biržos tilto pakėlimą, įvyko gedimas – viena tilto, pusė liko keliasdešimt centimetrų pakelta, penktadienį pranešė uostamiesčio savivaldybė. 

Klaipėda (nuotr. BFL)

Dėl to tiltas yra uždarytas tiek transportui, tiek pėstiesiems. 

0

Dėl to tiltas yra uždarytas tiek transportui, tiek pėstiesiems. 

Skelbiama, kad naktį įvykęs gedimas su pastaruoju metu vykdytais darbais nesusijęs – problema kilo su tilto pakėlimo mechanizmu susijusioje dalyje. 

Pasak savivaldybės, šiuo metu siekiama nustatyti tikslią gedimo priežastį, iš anksto rūpinamasi sprendimais kiekvieno galimo scenarijaus atveju.

Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas sako, kad ateityje planuojamas tilto kapitalinis remontas. 

Pagal anksčiau parengtą projektą, ketinama atnaujinti visas tilto dangas, sutvarkyti prietilčius ir lietaus surinkimo sistemą, taip pat įdiegti naują tilto pakėlimo automatiką.

Paskutinį kartą tilto kapitalinis remontas buvo atliktas 2007 metais. Tada buvo tvarkomi prietilčiai, pakėlimo mechanizmai, tilto sąvara, naujai įdiegta elektrinė pakėlimo automatika, sustiprintos pagrindinės tilto konstrukcijos, keičiama tilto danga. 

Neseniai jau buvo atliktas dalinis tilto remontas ir panaikintos priežastys, sukeldavusios didžiulį tilto bildėjimą per jį važiuojant transportui – sutvarkytos atitrūkusios viršutinės tilto konstrukcijos jungtys su pagrindine tilto konstrukcija.

Šiuo metu taip pat perdažomi turėklai, nuimant juos dalimis, perdažant ir grąžinant į vietą. 

Biržos tiltas – plieninis varstomasis tiltas per Danės upę, tarp Herkaus Manto ir Tiltų gatvių. Tai vienas žinomiausių Klaipėdos simbolių.

