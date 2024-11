Dėl ko nukrito lėktuvas? Ekspertai svarsto, ar gali kyšoti Rusijos ausys

Pirmadienio rytą sostinėje nukritus krovininiam DHL lėktuvui, Generalinis komisaras Artūras Paulauskas teigia, kad viena iš nelaimės versijų – teroristinis aktas.

Primename, kad vasarą DHL sandėliuose Jungtinėje Karalystėje (JK) ir Vokietijoje kilo keletas gaisrų, o Rusija buvo apkaltinta prisidėjusi prie įžūlaus sąmokslo gabenti savaime užsidegančias siuntas komerciniais lėktuvais.

Vėliau buvo sulaikyti keli asmenys, įskaitant ir Lietuvoje, tęsiamas tyrimas.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) dėstytojas, politologas Nerijus Maliukevičius sako, kad dabar svarbiausia ištirti visas galimas lėktuvo nelaimės įvykių versijas.

Visgi jis prideda, kad klausimai ar tragedija galėjo kilti dėl Rusijos sabotažo akto, yra natūralūs.

„Tokie klausimai kyla natūraliai, kadangi tikslingai Vakarų žvalgybos institucijos stebėjo tokį agresyvų Rusijos veikimą, apie tai viešai skelbia. Tai dabar iš mano perspektyvos, man atrodo, svarbiausia visas versijas, įskaitant ir tokį – ištirti. Labai svarbus yra tarptautinis bendradarbiavimas, avarijos įvykio teritorijos tyrimo eiga ir tada bus galima atsakyti į visus klausimus. “, – teigia politologas.

Reikia neskubėti daryti išvadų

Analitikas Marius Laurinavičius pritaria, jog viskas yra įmanoma, kadangi Rusija jau seniai užsiima įvairaus tipo sabotažo aktais.

Tiesa, pašnekovas teigia, kad tol, kol nėra pagrindo įtarti, kad už lėktuvo katastrofos gali slypėti Rusija – bet kokios spekuliacijos, kad tai yra Rusijos sabotažo aktas, gali netgi padėti šaliai agresorei, todėl visų pirma, reikėtų sulaukti ekspertų išvadų.

„Sabotažai nėra savitikslis dalykas. Jų pagrindinis tikslas yra kelti nerimą, neužtikrintumą, baimę ir taip paveikti vakarų visuomenes. Tai jeigu mes, neturėdami pagrindo konkrečiai šiam atvejui, nesakau, kad apskritai nėra pagrindo, nes Rusija tą daro ir apie tai reikia diskutuoti.

Bet kai mes tiesiogiai ar netiesiogiai priskiriame Rusijai tai, kas nebūtinai visiškai turi būti Rusija, nes tikrai tai gali būti visiškas mechaninis gedimas ar piloto klaida, daugybė katastrofų įvyksta dėl įvairių priežasčių. Tai, jeigu galų gale pasirodytų, kad tai visiškai su Rusija nesusijusi katastrofa, tai dabar ją priskirdami Rusijai, mes padarytume už ją tą darbą, kurį ji ir stengiasi daryti tais sabotažo aktais“, – sako M. Laurinavičius.

Visgi analitikas pastebi, kad Kremlius sabotažo aktais užsiima jau ne vienerius metus, o jei pasirodytų informacija, kad DHL lėktuvo nelaimė galėjo nutikti dėl Rusijos įtakos, tuomet Vakarams reikėtų imtis labai rimtų priemonių prieš šalį agresorę, ko šiuo metu, pasak M. Laurinavičiaus, Vakarai nedaro.

„Priemonių reikėjo imtis seniai. Nesakau, kad dėl to dabar nebereikėtų imtis priemonių. Esmė yra, kad (...) nėra tokio atvejo, kad Vakarai laiku reaguotų į Rusijos veiksmus. Nuo karo veiksmų, ne tik Ukrainos, bet pradedant Gruzija turbūt iki net ir kalbant apie sabotažus. Tai įvairiausių netgi teroro aktų Rusija įvykdžiusi NATO valstybių teritorijoje gerokai iki dabar, kai tai tapo visiškai sisteminga veikla“, – komentuoja M. Laurinavičius.

Analitikas sako, kad tai, jog Vakarai neturi jokio atsako į Rusijos veiksmus, kelia milžiniškų problemų.

O atsakas, anot pašnekovo, turėtų būti simetrinis, kadangi kol Rusija pačiais įvairiausiais būdais nesumokės už įvykdomus sabotažo aktus, tol jie ne tik nesiliaus, bet ir dažnės.

„Už kiekvieną, bet kokį sabotažo veiksmą, Rusija turėtų konkrečiai sumokėti. Nesakau, kad už kokį nors padegimą NATO šalių teritorijoje turėtų būti padegtas koks nors pastatas Rusijoje, arba už tokius, teoriškai kalbant, už kažkokių padegamųjų siuntinių siuntimą lėktuvais, turėtų būti kokie nors padegamieji siuntiniai siunčiami Rusijos lėktuvais, ne apie tai aš šneku.

Bet kol Rusija nesumokės konkrečios kainos pačiais įvairiausiais būdais už bet kurį jos sabotažo aktą, šitie sabotažo aktai ne tik nesiliaus, bet jie dažnės, bus labiau pavojingi ir panašiai“, – tvirtina M. Laurinavičius.

Ragina pasitikėti tik oficialiais šaltiniais

Buvęs Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje taip pat priminė, kad gyventojai pasitikėtų tik oficialių šaltinių informacija ir primena, kad visos versijos yra tikrinamos.

„Vilniuje nepasiekęs nusileidimo tako sudužo krovininis DHL paštą gabenęs lėktuvas. Žinau, kad nedelsiant kils (jei dar nekilo) sąmokslo teorijų banga, bet leiskime atsakingiems pareigūnams ištirti ir padaryti bent jau pirmines išvadas.

T.y. pasitikėti tik oficialiais šaltiniais, o ne faktų pritempinėjimais ir anonsuotais bauginimais. Visos versijos tikrinamos ir atkrenta tik po išsamaus tyrimo“, – savo socialiniuose tinkluose rašo A. Anušauskas.

Jauniškis apie aviakatastrofą Vilniuje: neatmetama terorizmo versija, tačiau badyti pirštais – per anksti

Sieti aviakatastrofą Vilniuje su kokia nors priešiška išorės veikla – dar per anksti, sako Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Darius Jauniškis.

Visgi, pažymi jis, tarnybos kol kas neatmeta, jog pirmadienio rytą įvykusi avarija gali būti ir teroristinis išpuolis. Anot D. Jauniškio, įvykio aplinkybės paaiškės, kai bus įvertinta visa informacija.

„Tyrimas, ko gero, bus ilgas. Todėl, kad darbo tikrai yra daug. Kol kas, kiek yra žinoma, sieti su kažkuo ar kažkur mėtyti atribucijos kažkam – tikrai, ko gero, anksti. Išankstinės informacijos apie tai neturėjome. Matyt, eigoje vis tiek išaiškės visos aplinkybės, visos detalės“, – po susitikimo su šalies vadovu Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje sakė D. Jauniškis.

„Dirbame su užsienio partneriais. Gauname bet kokią informaciją – kai tik bus kažkas žinoma, iš karto pranešime“, – pridūrė jis.

D. Jauniškis pripažino, kad tarnybos neatmeta teroristinio išpuolio scenarijaus.

„Negalime atmesti ir, sakykime, to terorizmo atvejo. Žinoma, Valstybės saugumo departamentas kartu su Operatyvinių tarnybų departamentu taip pat esame įspėję, kad tie dalykai yra galimi ateityje, mes matome agresyvėjančią Rusiją“, – kalbėjo VSD direktorius, primindamas, jog apie sabotažo atvejų ir terorizmo grėsmę yra įspėję ir užsienio partneriai.

Šią vasarą buvo pranešta apie DHL lėktuvais iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę ir Vokietiją gabentas siuntas, kuriose buvo padegamieji užtaisai. Leidinio „Wall Street Journal“ teigimu, tai buvo Rusijos slaptos operacijos dalis.

Kalbėdamas apie ankstesnius atvejus, D. Jauniškis patikino, kad apie galimus sabotažo aktus buvo įspėta tiek DHL, tiek kitos kompanijos.

„Tą dalyką sužiūrėti yra ypatingai sunku todėl, kad veikiama sofistikuotai, tų siuntų yra daug. Manau, visoje Europoje ir visame pasaulyje tas įspėjimo, pavojaus lygis yra tikrai pakeltas, dirbama iš visų jėgų“, – apie suintensyvėjusias provokacijas kalbėjo žvalgybos vadovas.

„Neatmestina, kad kažkokie atvejai vis tiek praslysta“, – pridūrė jis.

Vienas žuvo, 3 įgulos nariai atsidūrė ligoninėje

Vieno iš asmenų, skridusių nukritusiu DHL lėktuvu, būklė yra kritiškai sunki, praneša Santaros klinikos.

Paviešinti pokalbiai su nukritusio lėktuvo ir Oro eismo kontrolės centru.

„Santaros klinikose yra gydomas vienas iš asmenų, nukentėjusių šio ryto lėktuvo avarijoje. Nukentėjusiojo būklė kritiškai sunki. Santaros klinikų medikai daro viską, kad užtikrintų aukščiausio lygio pagalbą nukentėjusiam asmeniui“, – nurodoma klinikų pranešime.

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas. Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos pilietis.

Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau. Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos viso buvo evakuota 14 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.