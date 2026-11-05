Dėl Gintarės Skaistės disertacijos – naujausia MRU žinia

„MRU sudaryta tyrimo grupė, nagrinėjanti skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų G. Skaistei rengiant daktaro disertaciją, šiuo metu tęsia darbą. Preliminariai numatoma, kad tyrimo grupė savo išvadas pateiks 2026 m. gruodžio pirmoje pusėje“, – Eltai perduotame komentare ketvirtadienį nurodė universiteto Komunikacijos skyriaus vadovė Karolina Markauskaitė.
Rektorės įsakymu tyrimo grupė darbą pradėjo rugsėjo 1 d., išvadas ji turėjo parengti per du mėnesius – iki lapkričio, tačiau darbas buvo pratęstas.
„Taip, darbas buvo pratęstas“, – teigė MRU atstovė.
Kaip skelbė ELTA, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rugpjūtį gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos G. Skaistei rengiant daktaro disertaciją MRU.
Skundas tolesniam nagrinėjimui buvo perduotas MRU.
Skunde keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų neatitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų.
G. Skaistė teigė, kad universitetui pateiks visą reikalingą informaciją, kad skunde keliami klausimai būtų objektyviai įvertinti.
Parlamentarė G. Skaistė 2010 m. baigė Kauno technologijos universitetą (KTU), kur įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį. MRU politikė yra baigusi ekonomikos magistro studijas, vėliau įgijo socialinių mokslų daktarės laipsnį.
G. Skaistės apgintos mokslinės disertacijos tema – „Institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis“.
Šią disertaciją ji apgynė 2016 m.
Praėjusią savaitę tyrimą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos atlikusi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija jo darbe nustatė reikšmingų akademinio rašymo, citavimo ir šaltinių priskyrimo pažeidimų, įskaitant plagiato atvejus.
Premjeras buvo įpareigotas ištaisyti darbą ne vėliau kaip per pusmetį.
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