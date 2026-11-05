Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Gintarės Skaistės disertacijos – naujausia MRU žinia

2026-11-05 11:16 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-05 11:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tyrimo grupė, nagrinėjanti skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų konservatorei Gintarei Skaistei rengiant daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete (MRU), pratęsė darbą, išvadas planuoja pateikti gruodį. 

Gintarė Skaistė (nuotr. Roberto Riabovo)

Tyrimo grupė, nagrinėjanti skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų konservatorei Gintarei Skaistei rengiant daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete (MRU), pratęsė darbą, išvadas planuoja pateikti gruodį. 

REKLAMA
0

„MRU sudaryta tyrimo grupė, nagrinėjanti skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų G. Skaistei rengiant daktaro disertaciją, šiuo metu tęsia darbą. Preliminariai numatoma, kad tyrimo grupė savo išvadas pateiks 2026 m. gruodžio pirmoje pusėje“, – Eltai perduotame komentare ketvirtadienį nurodė universiteto Komunikacijos skyriaus vadovė Karolina Markauskaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rektorės įsakymu tyrimo grupė darbą pradėjo rugsėjo 1 d., išvadas ji turėjo parengti per du mėnesius – iki lapkričio, tačiau darbas buvo pratęstas.

REKLAMA
REKLAMA

„Taip, darbas buvo pratęstas“, – teigė MRU atstovė. 

Kaip skelbė ELTA, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rugpjūtį gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos G. Skaistei rengiant daktaro disertaciją MRU. 

REKLAMA

Skundas tolesniam nagrinėjimui buvo perduotas MRU. 

Skunde keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų neatitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. 

G. Skaistė teigė, kad universitetui pateiks visą reikalingą informaciją, kad skunde keliami klausimai būtų objektyviai įvertinti. 

Parlamentarė G. Skaistė 2010 m. baigė Kauno technologijos universitetą (KTU), kur įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį. MRU politikė yra baigusi ekonomikos magistro studijas, vėliau įgijo socialinių mokslų daktarės laipsnį. 

REKLAMA
REKLAMA

G. Skaistės apgintos mokslinės disertacijos tema – „Institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis“. 

Šią disertaciją ji apgynė 2016 m. 

Praėjusią savaitę tyrimą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos atlikusi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija jo darbe nustatė reikšmingų akademinio rašymo, citavimo ir šaltinių priskyrimo pažeidimų, įskaitant plagiato atvejus. 

Premjeras buvo įpareigotas ištaisyti darbą ne vėliau kaip per pusmetį.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų