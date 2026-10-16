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Gintarė Skaistė: Vyriausybė nepateikia įtikinamo plano, kaip grįžti prie deficito ribos

2026-10-16 10:44 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 10:44
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 Buvusi finansų ministrė, konservatorė Gintarė Skaistė kritikuoja kitų metų valstybės biudžeto projekte numatomą deficito limito viršijimą ir sako, kad Vyriausybė nepateikia „įtikinamo plano“, kaip šaliai ateityje grįžti prie 3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ribos.

Gintarė Skaistė (nuotr. Elta)

 Buvusi finansų ministrė, konservatorė Gintarė Skaistė kritikuoja kitų metų valstybės biudžeto projekte numatomą deficito limito viršijimą ir sako, kad Vyriausybė nepateikia „įtikinamo plano“, kaip šaliai ateityje grįžti prie 3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ribos.

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„Finansinių problemų galime sulaukti ir be jokios naujos krizės. (…) Kitai Vyriausybei gali tekti priimti skausmingus sprendimus – didinti mokesčius arba mažinti išlaidas – net ir ekonomikai augant. Tokių sprendimų atidėliojimo pasekmes jau matėme, kai socialdemokratai leido pinigus prieš 2008 metų krizę“, – savo „Facebook“ paskyroje penktadienį teigė G. Skaistė.

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„Ir būtent todėl labiausiai neramina tai, kad Vyriausybė nepateikia įtikinamo plano, kaip sugrįžti prie 3 proc. deficito ribos. Net biudžeto aiškinamajame rašte Finansų ministerija pripažįsta, kad trūksta priemonių augančioms išlaidoms atsverti“, – tikino ji.

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Buvusi finansų ministrė: Vyriausybė nepateikia įtikinamo plano, kaip grįžti prie deficito ribos

Vyriausybės patvirtiname projekte numatomas 3,8 proc. nuo BVP valdžios sektoriaus deficitas, valstybės skola kitąmet turėtų sudaryti 48,2 proc. BVP. 

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Tuo metu europinis Mastrichto kriterijus euro zonos valstybėms leidžia 3 proc. BVP biudžeto deficitą ir 60 proc. valstybės skolos lygį.

Prognozuojama, kad 2028 m. biudžeto deficitas pasieks 4,6 proc., valstybės skola viršys pusę šalies BVP ir pasieks 50,7 proc., 2029 m. – atitinkamai 3,9 proc. ir 54,3 proc. BVP.

Taip pat kitais metais numatoma kelti atlyginimus viešojo sektoriaus darbuotojams, didinti minimalią algą, pensijas.

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G. Skaistės teigimu, dalį išlaidų kitąmet didinti yra būtina – pagal įstatymus indeksuojamos pensijos ir socialinės išmokos, vykdomi ankstesni susitarimai dėl mokytojų atlyginimų, tačiau, pasak jos, greta atsiranda „naujų socialdemokratų pažadų, kuriems ilgalaikių pajamų šaltinių nėra“.

„Didinti išlaidas ir dalinti pažadus lengva. Sunkiau pasakyti, iš kokių pajamų visa tai bus finansuojama, kokių kitų išlaidų teks atsisakyti ir prisiimti politinę atsakomybę už nepopuliarius sprendimus“, – teigė buvusi finansų ministrė.

„Dar neseniai socialdemokratai žadėjo fiskalinę drausmę. Dabar jų pačių pateikti skaičiai rodo visai kitokį vaizdą“, – tikino ji.

Kaip skelbė ELTA, Vyriausybės patvirtintas kitų metų valstybės biudžeto projektas kitą savaitę bus teikiamas Seimui.

indeliai.lt

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