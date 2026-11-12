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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Europos vaidmens derybose dėl Ukrainos taikos – Nausėdos žinia

2026-11-12 15:48 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 15:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad penktadienį bus aptariamas Europos mandatas ir tai, kas atstovaus jai galimose derybose dėl taikos Ukrainoje. Šalies vadovas tikisi, kad šios diskusijos padės pasiekti konkretų rezultatą.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (6)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad penktadienį bus aptariamas Europos mandatas ir tai, kas atstovaus jai galimose derybose dėl taikos Ukrainoje. Šalies vadovas tikisi, kad šios diskusijos padės pasiekti konkretų rezultatą.

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„Penktadienį turėsime galimybę aptarti mandatą ir tai, kas atstovaus Europai tokio pobūdžio derybose. Tikiuosi, kad jos atneš konkretų rezultatą, nes tai yra svarbiausia“, – ketvirtadienį prieš Europos politinės bendrijos (EPC) viršūnių susitikimą Dubline kalbėjo G. Nausėda.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda

Pabrėžė, kad turi dalyvauti ES

Jis taip pat pabrėžė, kad diskusijose dėl Europos ateities saugumo architektūros turi dalyvauti Europos Sąjunga (ES), o derybos dėl karo Ukrainoje užbaigimo turi vykti sąžiningomis sąlygomis, nediskutuojant ukrainiečių užnugaryje.

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Prezidentas nurodė taip pat dalyvausiantis diskusijose apie Armėniją. Pasak jo, ši šalis ieško galimybių tapti demokratiška ir klestinčia valstybe bei integruotis į ES.

Lietuva, kaip artima Armėnijos draugė, taip pat yra labai suinteresuota užtikrinti taiką ir demokratiją šiame Kaukazo regione“, – teigė G. Nausėda.

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Europos politinės bendrijos susitikime Dubline ketvirtadienį susirinko daugiau kaip 40 Europos šalių lyderiai, taip pat Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Kanados ministras pirmininkas Markas Carney ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte. 

Pagrindinis susitikimo dėmesys skiriamas Europos saugumui, Rusijos karui prieš Ukrainą ir žemynui kylančioms hibridinėms grėsmėms. Susitikimas vyksta Jungtinėms Valstijoms mėginant atgaivinti derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

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