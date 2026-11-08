Dėl aviečių lauko kilęs konfliktas šokiruoja: tokios pabaigos nesitikėjo niekas

Šią bylą jau išnagrinėjo tiek Šiaulių miesto apylinkės, tiek apygardos teismai. Abiem atvejais kaltinamoji Laura P. pripažinta kalta. Tiesa, apeliacinė instancija šiek tiek sušvelnino nuteistosios padėtį.
Pats konfliktas įvyko dar 2018 m. liepos 30-sios vakarą, apie 20.22 val., Joniškio krašte esančiuose laukuose. Vairuodama automobilį „Volvo S80“, Laura P. tyčia užvažiavo ir kliudė ant žemės sėdinčią S. T. Tokiais savo veiksmais nukentėjusiajai vairuotoja padarė nežymų sveikatos sutrikdymą.
Neigė savo kaltę
Laura P. teisiamojo posėdžio metu kalta neprisipažino. Ji pasakojo, kad 2018 m. liepos 30 d. vakare važiavo pas seserį. Pakeliui pamatė, kad kažkas skina jos uogas – avietes, laužo aviečių viršūnes ir šalia šokinėja šuo.
Jau seniai įtarė vagystės faktą, todėl važiavo pasižiūrėti. Nuvažiavo į laukus, važiuojant matė, kaip vyriškis skina uogas, o šalia buvusi moteris laiko rankoje šuniuką. Privažiavo ir prasidarius langą, paklausė, ką čia darote.
Tada esą pripuolė vyriškis ir pradėjo spardyti jos mašinos priekį, dureles. Ji užsidarė langą ir atsitraukė atgal atbuline eiga 20-30 m., nes ten nebuvo įmanoma apsisukti. Moteris paskambino policijai 112, o jie pasikvietė draugą ir visi trys kalbėjosi ant kelio.
Po kurio laiko atvyko pareigūnai. Nuėjo pasitikti pareigūnų, kad jie galėtų privažiuoti, nes buvo pririštas buliukas prie kelio. Tas draugas, kurį pora pasikvietė, atvykus pareigūnams esą jai apie nosį mojavo kumščiais, tada pareigūnai liepė moteriai važiuoti namo, kad nebūtų blogiau.
Dar prieš tai jų vilkinis šuo puolė gyvulius, todėl pareigūnai liepė S. T. išsivesti namo šunį. Tada pareigūnai pasakė kaltinamajai atvažiuoti po valandos į policijos komisariatą.
Atsakydama į klausimus patikslino, kad privažiavusi artyn prie asmenų, kurie skynė jos uogas, sustojo ir pravėrusi šiek tiek automobilio langą pasakė, kodėl jie vagia uogas, ir tada nukentėjusiosios draugas puolė ją, pradėjo spardyti automobilio priekį, galą, dureles, kumščiais trankė automobilio priekinį stiklą.
Tada užsirakinusi, atbuline eiga atsitraukė, kad nenukentėtų automobilis. Atvažiuodama tikrai nekliudė sėdinčios moters, jeigu būtų kliudžiusi, tai pirmiausia būtų kvietę greitąją, o dabar vyriškis puolė spardyti jos automobilį. Kokiu atstumu buvo nukentėjusioji, kai ji sustojo, Laura P. negalėjo pasakyti, bet matė ją priekyje.
Kaltinamoji nematė, kad nukentėjusioji skintų avietes, bet jie abu buvo tame lauke. Greitis artėjant prie sėdinčios moters buvo apie 5-6 km/val., ji važiavo pirmu bėgiu. Moteris matė, kad ji su automobiliu artėja link jos. Galėjo suprasti, kad važiuoja link jų.
Kai ji važiavo nukentėjusioji sėdėjo prieš avietes, priekiu į automobilį, rankose laikė šunį. Pievoje nukentėjusiosios kojų pozicijos nesimatė. Nukentėjusioji nieko nesakė, kai sustojusi paklausė, kodėl skina uogas, tik vyriškis ją užsipuolė.
Anot kaltinamosios, jam buvo nepatogu, kad verslininkas nutvertas vagiant uogas, tai pradėjo spardyti automobilį, pulti ją. Nepamena ką moteris darė tuo metu. Ji buvo privažiavusi gal 10-15 metrų atstumu.
Kaltinamoji negalėjo paaiškinti, kodėl tokie nukentėjusiosios parodymai, kad ji ją esą kliudė. Nukentėjusioji buvo apsirengusi šviesia suknele. Po įvykio nematė, kad būtų jos rūbai ištepti, jog būtų purvina. Nematė ant nukentėjusiosios kūno sužalojimų iš karto po įvykio.
Nukentėjusioji nieko jai nesakė, tik tiek, kad kokia aš esu motina jeigu gaila uogų. Apie sužalojimus nieko neminėjo. Vėliau atvažiavo greitoji, tačiau kaltinamoji paties fakto nematė, nes pareigūnai jai liepė išvažiuoti.
Ji rašė pareiškimą policijai dėl uogų vagystės. Tačiau pareigūnai nenustatė vagystės fakto. Laura P. pabrėžė, kad civilinių ieškinių nepripažįsta ir nenori atlyginti žalos, atsiprašyti, nes nukentėjusiosios nesužalojo.
Tiesiog važiavo ir atsitrenkė
Nukentėjusioji S. T. teisme pasakojo, kad tą vakarą, pasiėmę šunį ėjo pasivaikščioti. Ji nurodė, jog kur ėjo, aplink buvo kviečiai, miežiai, ten yra mašinų išvažinėti keliukai, jie tais keliukais ir vaikščiodavo.
Priėję laukelį, kaip teigė avietes, ji atsisėdo nes kažkas jai dūrė į koją. Iki aviečių buvo gal 2-3 metrai, atsisėdo pasitvarkyti batą, buvo atsisukusi į avietes. Išgirdo, kad važiuoja automobilis. Pasisuko per šoną pasižiūrėti, moteris važiavo automobiliu ir sustojo atsitrenkusi į ją.
Po to nukentėjusiosios draugas ją patraukė. Buvo iškviesta policija, greitoji. Policija atvažiavo anksčiau. Moteris pasakojo, kad sėdėjo truputį pasisukusi, susikūprinusi, lyg juto kaip automobilis lietė galvą, nors tą minutę smūgio nejuto, nes buvo apimta baimės.
Kai atsistojo, nieko nesuvokė, buvo šoke, jai nieko neskaudėjo. Buvo nubrozdintas vienas šonas ir šlaunikaulis, po to atsirado didelė mėlynė. Automobilis atsitrenkė į galvos dešinę pusę, nors sudėtinga pasakyti, ji sėdėjo susikūprinusi ir atrodo, kad prilipo prie žemės, kiek galėjo tiek atsigulė.
Kai išgirdo garsą, kad važiuoja automobilis, atsisuko pasižiūrėti, jeigu būtų ką nors blogo dariusi, kaip kad kaltinamoji ją kaltina vogus avietes, tai būtų atsikėlusi ir bėgusi, bet galvojo, kad moteris sustos.
Kai pamatė, automobilis galėjo būti apie 20- 40 metrų atstumu. Važiuodama greičio nemažino, nestabdė, nesignalizavo, ji tikėjosi, kad vairuotoja sustos. Tačiau kaltinamoji taip ir nesustojo. Skausmą po kurio laiko moteris pajuto šlaunies srityje.
Nukentėjusioji pasakojo, kad kaltinamoji puolė į greitosios mašiną, kur sėdėjo medikė. Medikei paprašius jos išeiti, pradėjo rėkti, kad aš apsimetėlė, tau taip ir reikėjo, jog dar mažai gavo.
Sužalota moteris po apžiūros buvo išleista iš ligoninės. Ji kreipėsi į medikus po kelių dienų, kai pradėjo ištisai pykinti, ypač palenkus galvą. Tuomet nuėjo pas savo gydytoją, papasakojo, kad buvo tokia avarija ir ją nusiuntė pas neurologą, kuris liepė pasidaryti galvos nuotrauką. Po to gydytojas išrašė vaistus, kuriuos gėrė, paaiškino diagnozę.
Teismų sprendimai
Pirmos instancijos teismas nusprendė Laurą P. pripažinti kalta dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo ir nubausti laisvės apribojimo bausme 6 mėnesiams, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ar kitais pagalbos reikalingais asmenimis.
Taip pat nuspręsta priteisti iš Lauros P. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui 97 eurus (vėliau šis mokestis sumažintas iki 30 eurų). O nukentėjusiajai – 600 eurų neturtinei žalai atlyginti ir 800 eurų už advokato suteiktas teisines paslaugas.
Šį nuosprendį apeliacine tvarka apskundusi moteris pasiekė nedidelę pergalę. Šiaulių apygardos teismas nusprendė Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų nuosprendį pakeisti.
Nuspręsta patikslinti nuteistajai suformuluotą kaltinimą iš kaltinimo pašalinant nesunkaus sveikatos sutrikdymo požymį – galvos smegenų sukrėtimą, jį papildant fizinio skausmo sukėlimo požymiu – sumušant kairę šlaunį ir galvą.
Taip pat laisvės apribojimo bausmės dydis sumažintas iki 3 mėnesių. Moteriai nebereikės išdirbti 60 val. visuomenės labui. O neturtinės žalos dydis nuo 600 eurų sumažintas iki 400 eurų.
Iš nuteistosios L. P. nukentėjusiajai S. T. priteistą 600 (šešių šimtų) eurų neturtinės žalos dydį sumažinti iki 400 (keturių šimtų) eurų. Taip pat iš nuteistosios nukentėjusiajai priteisti 400 eurų už advokato paslaugas apeliacinėje instancijoje.
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