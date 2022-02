Dėl galimai žiauraus elgesio su gyvūnais Kauno rajone pradėtas tyrimas

Gyvūnų laikytoja šunų dokumentų neturėjo, tačiau 4 gyvūnai yra ženklinti poodine mikroschema, nurodančia, kad augintinių savininkas - viena garsi gyvūnų globos organizacija Kauno rajone. Vienas galimai neženklintas mišrūnas, laikytojos teigimu taip pat priklauso gyvūnų globos organizacijai. Valdos savininkė rašytiniame paaiškinime nurodė, kad 5 gyvūnus augintinius prieš daugiau nei du mėnesius laikinai globai jai atvežė minėtos įstaigos atstovai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Be to nustatyta, kad gyvūnai laikinai globai moteriai buvo perduoti be jokių gyvūnų dokumentų ar laikinos globos sutarčių. Laikytojos teigimu, po kurio laiko baigėsi pašaras šunims, todėl ji kreipėsi dėl gyvūnų paėmimo, tačiau organizacija nereagavo, nerodė jokio susidomėjimo šunimis. Laikytoja teigė, kad gyvūnus laikė kaip išgalėjo, nes pagalbos ar žinių dėl šunų paėmimo iš gyvūnų globos atstovų nesulaukė, nors esą ne kartą kreipėsi. Patikrinimo metu, dalyvaujant Kauno rajono savivaldybės administracijos įgaliotam atstovui, 5 šunys mišrūnai dėl žiauraus elgesio ir netinkamų laikymo sąlygų, paimti ir perduoti laikinai gyvūnų globai.

Tiek gyvūnus laikinai priglaudusios moters, tiek gyvūnų globos organizacijos atžvilgiu pradėta teisena pagal Administracinių nusižengimų kodeksą. Pasitvirtinus žiauraus elgesio su gyvūnais faktams, gyvūnų globos įstaigai gresia piniginė bauda, o už pakartotinus nusižengimus – veiklos leidimo panaikinimas. Tai vienas nedaugelio atvejų, kai galimi pažeidimai nustatomi ne nelegaliose, o registruotoje ir visuomenės pasitikėjimo bei žinomumo pelniusioje gyvūnų globos organizacijoje.

VMVT atkreipia dėmesį, gal laikina gyvūnų globa užsiimančios organizacijos ar asmenys privalo registruotis VMVT, atitikti reikalavimams bei užtikrinti tinkamas sąlygas gyvūnams, įskaitant jų maitinimą bei vedžiojimu. Gyventojus, turinčius informacijos apie pastebėtus galimai nelegalius gyvūnų veisėjus, įtariamus gyvūnų gerovės, jų laikymo sąlygų pažeidimus, prašoma informuoti el. paštu [email protected] arba bendruoju VMVT nemokamu telefonu 8 800 40 403, taip pat internete užpildant pranešimo formą https://vmvt.lt/skundu-formos