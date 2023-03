Išplaukti iš uosto dėl nepalankių oro sąlygų negali vienas laivas, pranešė Klaipėdos uosto direkcija.

Naktį gūsiais fiksuotas apie 27 metrų per sekundę vėjas. Šiuo metu vėjo greitis – 18 metrų per sekundę, gūsiais fiksuojamas 23 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Bangų aukštis jūroje siekia virš 4-5 metrų.

Pasak uosto direkcijos, dėl sustiprėjusio vėjo incidentų nefiksuota.