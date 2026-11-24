„Negaliu komentuoti, nes detalių tikrai nežinau“, – „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
„Galbūt tai tiesa, o gal tai yra vėlgi tam tikras dezinformacinis laukas ir išgalvota ta informacija, nes, kaip žinia, šiais laikais labai daug ir netikros informacijos cirkuliuoja“, – tęsė prezidento vyriausiasis patarėjas.
Žiniasklaida: rusų dronuose Ukrainoje aptiktos lietuviškos SIM kortelės
Apie tai, kad Rusijos dronuose, naudotuose atakoms prieš Ukrainą, buvo rastos lietuviškos išankstinio mokėjimo SIM kortelės, pranešė naujienų portalas „15min“.
Kaip skelbiama, žurnalistų gauti Ukrainos karinės žvalgybos duomenys atskleidė, kad 2025 metais į Ukrainos teritoriją paleistuose dronuose buvo aptiktos aštuonios mobiliojo ryšio operatoriaus „Tele2“ „Pildyk“ SIM kortelės.
„Tele2“ atstovai portalui patvirtino, kad Rusijos dronuose rastos SIM kortelės buvo įsigytos ir aktyvuotos 2024 metais, kai Lietuvoje dar negaliojo reikalavimas vartotojams registruoti išankstinio mokėjimo korteles.Reaguodama į šią žurnalistų pateiktą informaciją, Europos Komisija (EK) paragino valstybes nares dėl šių atvejų pradėti tyrimus.
„Jeigu kyla įtarimų, kad europietiškos SIM kortelės buvo naudojamos Rusijos karinėse operacijose, raginame valstybes nares tokius atvejus tirti“, – teigė Europos Komisijos spaudos tarnyba.Ukrainos karinės žvalgybos ataskaitoje minima, kad tarp Rusijos panaudotų dronų buvo aptiktos ir „Telia“ valdomos išankstinio mokėjimo „Ežio“ kortelės, tačiau žurnalistams nepavyko gauti duomenų, kur jos buvo įsigytos ir registruotos.
Minėtą žurnalistinį tyrimą koordinavo Belgijos naujienų portalas „De Tijd“, bendradarbiaudamas su Ukrainos portalu „The Kyiv Independent“, tiriamosios žurnalistikos centrais „Organised crime and corruption reporting project“ ir „Paper Trail Media“.
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