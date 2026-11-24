„Priimtas sprendimas tenkinti ieškovės reikalavimus dėl darbo sutarties sąlygų ir darbo užmokesčio priteisimo“, – BNS antradienį nurodė Valstybinė darbo inspekcija.
BNS rašė, kad M. Garbačiauskaitė-Budrienė į Darbo ginčų komisiją kreipėsi siekdama, kad ši įvertintų, ar šiemet keičiant transliuotojo vadovo atlygio tvarką buvo tinkamai taikomi tuo metu galioję LRT tarybos sprendimai.
Taryba birželį panaikino nuo 2021 metų galiojusią tvarką, pagal kurią kiekvienais metais M. Garbačiauskaitės-Budrienės darbo užmokestis indeksuotas pagal vidutinio šalies atlyginimo pokytį.
Dviem mėnesiais anksčiau, balandį, taryba patvirtino direktoriaus ir kelių kitų pareigybių atlygio principus ir veiklos aptarimo tvarkos aprašą. Šiame numatyta, kad sprendimus dėl direktoriaus atlygio priima LRT tarybos pirmininkas, kiekvieną atvejį aptaręs su taryba.
Be to, nustatyta, kad asmens pareiginis atlygis turėtų siekti nuo 80 proc. iki 120 proc. atlygio rinkos medianos ir gali priklausyti nuo darbuotojo profesinės patirties, kvalifikacijos, specifinių žinių, įgūdžių ar kompetencijų, veiklos vertinimo rezultatų, o metiniai veiklos aptarimo pokalbiai vykdomi vieną kartą per kalendorinius metus.
2021 metais LRT taryba buvo nustačiusi transliuotojo vadovui 6950 eurų pareiginį atlyginimą „ant popieriaus“ – apie 4,2 tūkst. eurų „į rankas“.
BNS skaičiavimais, vidutinis darbo užmokestis nuo 2021 metų pradžios iki 2025 metų pabaigos augo 66,5 procento. Duomenys apie dabartinį LRT vadovės atlyginimą viešai šiuo metu nėra prieinami.
LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas BNS sakė, kad šiemet dar neorganizavo metinio pokalbio su M. Garbačiauskaite-Budriene, nes tik praėjusiame tarybos posėdyje ji pristatė 2027 metų tikslus. Pasak jo, dėl šios priežasties jos atlygis dar nebuvo peržiūrėtas.
LRT tarybos ir generalinės direktorės santykiai pašliję kurį laiką, M. Garbačiauskaitė-Budrienė yra tarybos pripažinta padariusi pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas.
M. Garbačiauskaitė-Budrienė ir dalis LRT tarybos narių nesutarė, kaip vertinti pernykščius ir šių metų svarstymus keisti transliuotojo valdyseną.