Dalyvavo diplomatinės tarnybos konkurse ir nusivylė: vadina tiesiog skandalingu

„Man teko dalyvauti paskutiniuose trijuose konkursuose, tai paskutinis, mano galva, yra skandalingas“, – sako pašnekovė.

Užsienio reikalų ministerija kaip tik teigia konkursui pasiruošusi itin profesionaliai bei mano, jog mažesnis komisijos narių skaičius kaip tik padeda geriau atrinkti ateities diplomatus.

Ko reikia norint patekti į diplomatinę tarnybą?

Į diplomatinę tarnybą pretenduojantys asmenys turi būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos piliečiai nuo 18 iki 65 metų, turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, mokantys lietuvių kalbą ir ne mažiau nei dvi užsienio kalbas bei atitikti visus reikalavimus, kurių reikia norint gauti leidimą susipažinti su įslaptinta informacija.

Iš dviejų užsienio kalbų anglų kalbai būtinas C1 lygis, o kitai užsienio kalbai – ne žemesnis nei B1 lygis. Kai kuriais atvejais atsižvelgiant į poreikį ministras gali nustatyti, kad kandidatai turi mokėti konkrečią užsienio kalbą arba turėti tam tikrą kvalifikaciją.

Ineta sako šiek tiek nusistebėjusi, kad pretenduojant į diplomatinę tarnybą užtenka tik bakalauro laipsnio. Pašnekovė spėjo, kad taip yra dėl to, jog Užsienio reikalų ministerijos vadovybė į diplomatinę tarnybą labiau ieško jaunų žmonių. Panašų įspūdį ji teigia susidariusi ir iš atvirų durų dienos renginio.

„Padarė atvirų durų dienas, sukvietė visą studentų salę ir pasakojo, kad tai kelias jaunimui į šlovę. Aš ir pati nuėjau, man buvo įdomu. Kiekvienas departamentas į renginį delegavo savo žmones, siūlė, kad kandidatai ateitų būtent į jų departamentą, nes jie patys fainiausi. Bet kai paskui su jais kalbėjausi akis į akį, tai jie minėjo, jog jaunimas labai faina, bet jie dauguma ateina pabūna apsisuka ir išeina, o dirbti nelabai nori. Jiems reikia dirbančių žmonių“, – pasakojo pašnekovė.

Remiantis Užsienio reikalų ministerijos skelbimu, į diplomatinę tarnybą patekę kandidatai gali tikėtis nuo 1394 iki 2353 eurų atlyginimo „ant popieriaus“, bet patekus į tarnybą iškart suteikiamas pats žemiausias – atašė – diplomatinis rangas, o už tai priklauso priedas. Tokiu būdu darbo užmokestis paauga ir sudaro nuo 1720 iki 2679 eurų „ant popieriaus“.

„Į rankas“ tokios algos sudaro nuo 1082 iki 1627 eurų. Kaskart suteikiant aukštesnį rangą arba skiriant į konkrečias pareigas ministerijoje, auga ir pati alga, ir priedo koeficientas.

Pasak Inetos, anksčiau pradedančiųjų diplomatų algos buvo siaubingai žemos, todėl Užsienio reikalų ministerijai labai trūko diplomatinio personalo. Šiek tiek aukštesni koeficientai nustatyti nuo šių metų rugsėjo pradžios įsigaliojus naujam Diplomatinės tarnybos įstatymui.

Testas lengvėja, rezultatai slaptėja

Pašnekovė pasakoja, kad jai teko dalyvauti trijuose konkursuose į diplomatinę tarnybą, bet paskutinį ji vadina skandalingu.

Konkursą sudaro dvi dalys – egzaminas raštu (testas) ir egzaminas žodžiu, kai bendraujama su konkurso komisija. Kas įdomu, kad bėgant metams testas lengvėja, o komisijos narių skaičius mąžta. Inetai susidarė įspūdis, kad šių metų testą galėjo įveikti beveik visi, todėl didesnį svorį įgyja pokalbis su komisija. Anot jos, tai reiškia, kad konkursas tampa subjektyvesnis.

Pasak Inetos, pirmame jos dalyvautame konkurse 2021 m. pavasarį testą sudarė 100 klausimų iš istorijos, politikos ir diplomatijos. Norint patekti į kitą etapą reikėjo teisingai atsakyti į 60 proc. klausimų, kiekvieno klausimo vertė siekė vieną balą. Kandidatams buvo suteikiamas specialus kodas ir po testo pretendentai į diplomatinę tarnybą galėjo pasitikrinti, kiek balų surinko bei pamatyti, kaip atrodo tarp kitų pretendentų – ar pasirodė puikiai, gerai, vidutiniškai, o gal prastai.

Paskui ministerija paskelbė papildomą konkursą 2021 m. vasarą, nes vis dar trūko diplomatinio personalo. Šiame konkurse testas jau buvo pakitęs: tai yra, apie 70-ies klausimų vertė buvo sumažinta iki pusės balo, o kiti klausimai buvo atviri ir jų vertė buvo didesnė – po balą. Norint pereiti į kitą etapą reikėjo teisingai atsakyti į 70 proc. klausimų. „Kadangi labai daug klausimų buvo atviri, tai iš 100 žmonių 70 proc. pavyko surinkti gal dešimčiai žmonių. Ten, ko gero, problema buvo pačiame vertinime, todėl jie vėl nesurinko reikiamo žmonių kiekio“, – teigė Ineta.

Pastarasis konkursas į diplomatinę tarnybą įvyko jau šių metų rudenį. Testą sudarė trys dalys, iš kurių kiekvienoje tereikėjo teisingai atsakyti į 30 proc. klausimų. Pats testas sudarė 40 proc. galutinio konkurso vertinimo. „Kai kuriuos atsakymus galima net atspėti“, – stebėjosi mergina.

Po pandemijos egzaminai žodžiu dažnai vykdomi miršiu būdu – taip buvo ir šį kartą. Jeigu asmuo pasirenka nuotolinį variantą, tuomet įrašomas vaizdas. Pats testas vyko su trukdžiais: pirmą kartą jį teko nutraukti ir perkelti į kitą dieną. O išlaikius testą rezultatai pretendentams į diplomatinę tarnybą nebuvo prieinami – kandidatai tik buvo informuojami, ar jie perėjo į kitą etapą, ar ne.

„Mums pasakė, kad su individualiais rezultatais galėsime susipažinti tik po konkurso praėjus dešimčiai dienų“, – rezultatų įslaptinimu stebėjosi Ineta.

Kadangi testas buvo lengvas, nes kiekvienoje dalyje reikėjo teisingai atsakyti į 30 proc. klausimų, Ineta teigia girdėjusi, kad testo neišlaikė vos keletas žmonių.

Kaip liudija Užsienio reikalų ministerijos duomenys, egzaminą raštu laikė 164 dalyviai, o į pokalbį su komisija atvyko 156 asmenys. Vadinasi, testą išties išlaikė labai daug pretendentų.

Komisija mažėjo, bet svoris augo

Dar vienas Inetai ne itin patinkantis dalykas – ryškus komisijos narių skaičiaus sumažėjimas. Pašnekovės manymu, konkurso komisijos narių skaičiaus mažėjimas yra tiesus kelias į didesnį subjektyvumą, nes kuo mažiau žmonių, tuo mažiau nuomonių.

Pavyzdžiui, 2021 m. nuo kovo iki birželio mėnesio komisiją turėjo sudaryti ne mažiau nei 9 diplomatai, turintys bent dešimties metų patirtį. Nuo 2021 m. birželio iki 2022 m. rugpjūčio – komisijos narių kiekis sumažėjo iki 7 diplomatų, turinčių ne menkesnę nei dešimties metų patirtį. O dabar užtenka 5 komisijos narių, o ir tie turi būti Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai, nebūtinai diplomatai.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos, šių metų konkurso komisiją sudarė Personalo vadybos ir delegavimo departamento atstovės Nelė Jokubauskaitė ir Jurgita Barkauskienė, Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktorius, ambasadorius Artūras Žurauskas, ministro kabineto vadovas, ambasadorius Algimantas Rimkūnas bei Darbo tarybos atstovė Natalija Bacevičienė.

„Svarbus atrankos proceso patobulinimas – sumažintas komisijos narių skaičius. Dėl to veiksmingiau vyko komisijos darbas, sklandžiau buvo priimami sprendimai, be to, buvo lengviau užtikrinti komisijos narių profesinį pasirengimą vykdyti atranką ir jų objektyvumą visu kandidatų vertinimo proceso laikotarpiu“, – atsiųstame atsakyme cituojama ministerijos kanclerė Inga Černiuk.

Ineta sako, kad Konkurso komisijos klausimai visiems kandidatams yra vienodi, todėl natūraliai ji šiuos klausimus susižinojo iš anksto, pasiruošė pokalbiui, bet konkurso nepraėjo. Ką blogai padarė, Ineta nežino, bet, kiek domėjosi, konkurse esą pasisekė tiek ministro, tiek kanclerės sekretorei.

„Klausimai maždaug tokie: kaip valdai stresą, kaip reagavai, kai tavo darbas buvo sukritikuotas, ką toliau darei arba prašo pateikti situaciją, kai ėmeisi lyderystės. Jie tokie bendriniai, bet jais siekiama apčiupinėti, kas tai per žmogus. Komisija šiuos klausimus kandidatams uždavinėjo tris savaites. Kandidatą vertina kiekvienas komisijos narys nuo 1 iki 10, minimalus balų skaičius siekia 6. Šeši balai atrodo, kad turėtum nusišnekėti arba visai nevaldyti situacijos. Jeigu praeini, tau siūlo sudaryti terminuotą sutartį ir kažkada galėsi pradėti darbuotis“, – pasakoja konkurse dalyvavusi mergina.

„Kai komisijoje yra daugiau žmonių, net jeigu keli yra nusistatę prieš tave dėl kažkokių politinių, tautinių ar kitokių priežasčių, tai balų vidurkis vis tiek bus daugiau ar mažiau objektyvus. O čia yra tik penki žmonės, kurių trys – dabartinės valdžios atstovai. Kaip mėgsta sakyti konservatoriai: „Kas galėtų paneigti?“ Nes aš žinodama klausimus tikrai pasiruošiau ir situacijas. Nesakau, kad aš turiu laimėti visus konkursus, bet manau, kad atsakiau gana sklandžiai“, – teigė Ineta.

URM: konkursui pasirengėme itin profesionaliai

Užsienio reikalų ministerija teigia, kad norą dalyvauti konkurse į diplomatinę tarnybą pastarąjį kartą pareiškė 201 žmogus. Egzaminą raštu nuotoliniu ir tiesioginiu būdu laikė 164 asmenys, o į pokalbį su konkurso komisija atėjo 156 dalyviai. Pasirašyti terminuotas tarnybos sutartis parengiamajam laikotarpiui ministerija siūlys iki 50-ies žmonių

„Tikslaus skaičiaus šiame etape pateikti negalime, nes pretendentai, gavę konkrečius darbo vietos ir atlygio pasiūlymus, turi teisę jų nepriimti, be to, jie galės būti įdarbinti parengiamajam laikotarpiui ministerijoje tik pateikę visų privalomų dokumentų originalus bei gavę leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija“, – paaiškino ministerijos kanclerė I. Černiuk.

Papildomai pasiteiravus, kokią dalį atrinktų kandidatų sudaro Užsienio reikalų ministerijoje jau dirbantys asmenys, ministro Gabrieliaus Landsbergio atstovė spaudai Paulina Levickytė minėjo, kad didesnę būsimų diplomatų dalį, tikėtina, sudarys jokių darbo santykių su ministerija iki šiol neturėję kandidatai.

Užsienio reikalų ministerijos kanclerė sako, kad šių metų konkursui į diplomatinę tarnybą buvo pasirengta itin profesionaliai.

„Šių metų konkursui į diplomatinę tarnybą pasirengta itin profesionaliai, bendradarbiaujant su Žmogaus studijų centru, turinčiu didelę atrankų modelių, taikomų viešajame ir privačiame sektoriuose, patirtį. Pretendentų kompetencija buvo išsamiai įvertinta taikant kelis minėtuosius metodus, dėl to jiems buvo suteikta galimybė pademonstruoti diplomato pareigoms būtinas profesines ir bendrąsias kompetencijas, o komisijai – visapusiškai įvertinti pretendentų tinkamumą“, – sako kanclerė.

„Dalykinius klausimus rengė Vilniaus universiteto ekspertai, situacinių klausimų pateikta diplomatų fokusuotose (Fokus) grupėse, kurioms vadovavo Žmogaus studijų centro ekspertė. Į atrankos procedūras įtrauktas ir praėjusiais metais, padedant įmonės „OVC Consulting“ konsultantams, parengtas diplomatų kompetencijų modelis. Pagal šį modelį sudaryti situaciniai klausimai ir elgesio variantai atrankos komisijai, atliekančiai interviu su pretendentais, tapo objektyvaus vertinimo pagrindu. Pretendentų atsakymų vertinimo objektyvumą užtikrino ir Žmogaus studijų centro ekspertų parengtos kompetencijų modeliu grįstos vertinimo gairės, kuriomis vadovavosi atrankos komisijos nariai. Taigi visi konkurso metu priimti sprendimai pagrįsti profesionalų patirtimi ir gerosiomis personalo atrankų praktikomis“, – pridūrė I. Černiuk.

Kanclerė taip pat patikino, kad konkurso komisijos narių skaičius sumažintas tikslingai – taip buvo patobulintas atrankos procesas, komisijos darbas vyko veiksmingiau, sklandžiau, buvo lengviau užtikrinti narių objektyvumą ir pasirengimą vykdyti atranką.

„Nuotoliniu būdu planuotas egzaminas raštu (testas) dėl techninių trikdžių pirmąjį kartą neįvyko. Siekiant didesnio lankstumo ir išvengti pakartotinių trikdžių, pretendentams buvo pasiūlytos kelios alternatyvios datos laikyti egzaminą raštu (testą). Žinoma, egzamino klausimus kiekvieną kartą teko atnaujinti“, – teigiama ministerijos atsakyme.

Konkurso į diplomatinę tarnybą testo klausimų pavyzdžiai

Kokiomis valiutomis pasaulyje prekiaujama daugiausia?

GBP, CHF, JPY, USD, CNY USD, CHF, JPY, EUR, GBP EUR, GBP, CHF, USD, CNY

Pažymėkite šaltinį, iš kurio NEKYLA tiesioginės formalios tarptautinės teisės pareigos Lietuvai?

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas byloje L. prieš Lietuvą. Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimas byloje Kongo Demokratinė Respublika prieš Ugandą. Visoms JT narėms adresuota JT Saugumo Tarybos rezoliucija, priimta vadovaujantis JT Chartijos VII skyriumi.

Kalnų Karabachas yra:

Teritorija, kurios gyventojų daugumą sudaro etniniai armėnai, geografiškai esanti Azerbaidžano teritorijoje. Teritorija, kurios gyventojų daugumą sudaro etniniai azerbaidžaniečiai, geografiškai esanti Armėnijos teritorijoje. Geografinis koridorius tarp Azerbaidžano ir Turkijos, apylygiai apgyvendintas armėnų ir azerbaidžaniečių.

Iš 26 NATO įsteigtų kompetencijos centrų (centre of excellence), vienas veikia Lietuvoje. Už kokią sritį atsakingas Lietuvoje veikiantis NATO kompetencijos centras?

Civilinio-karinio bendradarbiavimo (Civil-Military Cooperation). Krizių valdymo ir reagavimo į nelaimes (Crisis Management and Disaster Response). Energetinio saugumo (Energy Security).

Kaip vadinamas susitarimas, kuris sujungė tris Europos ekonominės bendrijos „ramsčius“ – Europos Bendrijas, bendrą užsienio ir saugumo politiką bei teisingumą ir vidaus reikalus – ir taip įkūrė Europos Sąjungą?

Paryžiaus sutartis Amsterdamo sutartis Mastrichto sutartis Lisabonos sutartis Nicos sutartis

Pietų Afrikos Respublikoje, kviestinės vakarienės, kurioje dalyvauja įvairių šalių atstovai, metu, patiekiamas neįprastas maistas, išdėlioti jums nežinomi stalo įrankiai. Kuris iš išvardintų elgesio variantų būtų tinkamiausias?

Gavę patiekalą bandote spėti, kuris stalo įrankis būtų tinkamiausias atneštam neįprastam patiekalui, ir bandote panaudoti neįprastą įrankį. Paslapčia ieškote informacijos telefone (internete), kaip kurį stalo įrankį naudoti. Apsimetate, kad nenorite valgyti ar dėl mitybos įpročių (įsitikinimų, sveikatos, kitų priežasčių, etc.) negalite valgyti jums patiekto neįprasto patiekalo. Laukiate, kol kiti pradės valgyti, ir tuomet bandote naudoti įrankius taip, kaip juos naudoja kiti asmenys. Paprašote PAR atstovo pristatyti neįprastus patiekalus ir paklausiate, kaip naudoti jums nežinomus stalo įrankius.

Vadovas nori deleguoti jums užduotį, kurios tinkamai atlikti nesugeba kolega. Pats turite kitų skubių nepabaigtų užduočių. Kuris iš išvardintų elgesio variantų būtų tinkamiausias?

Mandagiai paaiškinate, kad turite kitų skubių darbų (apie kuriuos vadovas žino), ir atsisakote atlikti užduotį. Mandagiai paaiškinate, kad turite kitų skubių darbų, ir pasakote, kad atliksite kolegos užduotį, jei vadovas dalį jūsų skubių užduočių perduos perduos kitiems darbuotojams. Mandagiai paaiškinate, kad turite kitų skubių darbų, ir pasakote, kad atliksite kolegos užduotį dirbdamas po darbo valandų, jei jums bus sumokėta už viršvalandžius. Mandagiai paaiškinate, kad turite kitų skubių darbų, ir pasakote, kad atliksite kolegos užduotį, jei vadovas sutiks perskirstyti prioritetus (tai yra, nustatyti ilgesnius terminus kitoms užduotims). Mandagiai paaiškinate, kad turite kitų skubių darbų, ir pasakote, jog žinote, kad kitas jūsų kolega šiuo metu yra laisvesnis, ir, tikėtina, galėtų pagelbėti. Sutinkame atlikti užduotį ir mandagiai pasakote vadovui, kad nesugebantis atlikti užduočių kolega turėtų būti perkeltas į kitą, mažiau kompetencijos reikalaujančią poziciją.

Gaunate užduotį per 1 darbo dieną parengti tam tikrą pažymą. Kaip ieškosite pažymai parengti reikalingos informacijos – pasirinkite tinkamiausią informacijos paieškos seką: