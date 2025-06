Daliai Lietuvos smogė audra: sinoptikai įspėja – tai privalu padaryti nedelsiant

Remiantis 12:10 val. duomenimis pietiniuose rajonuose slenka trumpos liūtys su perkūnija.

Prieš 13 val. gausi liūtis užklupo Vilnių. Maždaug nuo 11 val. stipriai lijo Alytuje, Lazdijuose, Prienų rajone.

Kaip praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT), artimiausiomis valandomis debesų masyvai keliaus šiaurės rytų kryptimi ir plis į Alytaus bei Vilniaus apskritis. Numatomos trumpos, smarkios liūtys su perkūnija, kruša, škvalas 15–20 m/s, kai kur iki 25 m/s.

Įspėjamieji pranešimai apie audrą išsiųsti ir į mobiliuosius telefonus.

Žaibų stebėjimo puslapio lightningmaps.org 13 val. duomenimis, daugiausiai žaibų išlydžių fiksuojama aplink Vilnių, Nemenčinėje, Pabradėje, kai kuriose vietovėse Molėtų ir Širvintų rajonuose.

REKLAMA

REKLAMA

Rekomendacijos, kaip elgtis per audrą

Sinoptikai įspėja: sandariai uždarykite langus ir duris. Surinkite lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose. Nepalikite automobilio prie aukštų medžių. Būdami lauke, nestovėkite po medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, žaibolaidžių ar metalinių bokštų, venkite atvirų vietų, nebūkite šalia vandens telkinių arba juose.

REKLAMA

Jei audra užklupo vairuojant, tą darykite ypač susikaupę, laikykite abi rankas ant vairo ir keiskite automobilio greitį, atsižvelgę į vyraujančias orų sąlygas kelyje.

Audringesnę vasaros dieną nestovėkite po aukštais medžiais. Patys pavojingiausi žaibai – teigiamo krūvio žaibų išlydžiai trenkiantys iš debesies į žemę.

„Būtent jie dažniausiai mirtinai nutrenkia žmones, gyvulius, padega miškus, namus ir t. t.“, – perspėja „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

REKLAMA

REKLAMA

Kviečiame naudotis „Meteo.lt“ orų programėle, kurioje matysite specialistų išleistus perspėjimus jūsų pasirinktai vietovei. Be to realiu laiku galėsite stebėti per Lietuvą keliaujančias kritulių zonas.

Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Daug kur perkūnija, rytinuose rajonuose kai kur kruša. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24, pietrytinėje šalies dalyje vietomis iki 27, vakariniuose rajonuose kai kur 16–18 laipsnių šilumos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Penktadienį daug kur trumpai palis. Kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių šilumos.

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, dieną vietomis su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.