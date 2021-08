Covid-19 situacija kaista: raudonojoje zonoje – visi didieji šalies miestai

Remiantis Statistikos departamento pateiktais duomenimis, Lietuva pagal dviejų savaičių naujų atvejų skaičių, tenkantį 100 tūkst. gyventojų, yra įžengusi į (C1) raudonąją zoną.

Situacija itin prasta didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kurie patenka į raudonąsias zonas. Statistiniai duomenys rodo, kad Vilniaus mieste 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 148 nauji koronaviruso atvejai, Kaune, kuris patenka į C3 spalvinę gamą, 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų nustatomi 203 Covid-19 atvejai.

Iš raudonosios (C2) zonos neiškrinta ir Klaipėdos miestas – 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų fiksuojami 324 susirgimai koronavirusine infekcija. Šiauliai taip pat yra tokioje pat spalvinėje gamoje, kaip ir Klaipėda. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų nustatomi 172 Covid-19 atvejai. Panevėžio mieste 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 110 naujų koronavirusinės infekcijos atvejų.

Ne pagal naujų atvejų skaičių, bet pagal teigiamų testų dalį į raudonųjų savivaldybių sąrašą patenka ir Birštonas, Lazdijų rajonas, Ignalinos rajonas ir Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kauno, Jonavos r., Ignalinos r., Šilutės, Klaipėdos miesto, Klaipėdos r., Kretingos r., Skuodo r., Palangos, Šiaulių, Panevėžio savivaldybės.

Primenama, kad lietuviška spalvų sistema paremta naujų atvejų skaičiui 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų ir teigiamų testų dalimi per septynias dienas. Ji patvirtinta šių metų vasarį kaip karantino atlaisvinimo planas.

A arba žaliasis scenarijus galioja, kai 100 tūkst. gyventojų tenka mažiau nei 25 atvejai, o teigiamų testų dalis yra mažesnė nei 4 procentai. B arba geltonasis scenarijus suskirstytas į B1, kai yra 25–50 atvejų 100 tūkst. gyventojų, mažiau nei 4 proc. teigiamų testų, ir B2, kai 100 tūkst. gyventojų teka 50–100 atvejų.

Taip pat yra C arba raudonasis ir D – juodasis scenarijai, kai atvejų skaičiai perkopia atitinkamai 100 ir 500 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Anksčiau su šiais spalviniais rodikliais buvo siejami konkretūs suvaržymai ir atlaisvinimai, tačiau pastaruoju metu Vyriausybės atstovai akcentuoja, kad griežtesnės priemonės bus siejamos pirmiausia su ligoninių užimtumu.

Lietuvoje – 212 naujų Covid-19 atvejų

Praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 212 naujų koronaviruso atvejų, nuo šios infekcinės ligos mirčių nefiksuota, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas.

14 dienų naujų susirgimų skaičius 100 tūkst. gyventojų pakilo iki 122,9 atvejo, o teigiamų diagnostinių testų dalis – iki 2,7 procento.

Šalyje per šeštadienį atlikti 2895 molekuliniai (PGR) ir 2893 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 184 COVID-19 pacientai, 21 iš jų – reanimacijoje, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Palyginti su ankstesne para, bendras ligonių gydymo įstaigose skaičius išaugo, tačiau sumažėjo gydomų asmenų skaičius reanimacijos skyriuose.

Deguonis papildomai tiekiamas 149 žmonėms, 12 pacientų taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyta 27 žmonės.