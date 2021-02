Covid-19 keičia ir studentų pavasario praktikos planus: labiausiai bijo dėl šeimos narių

Į tv3.lt redakciją kreipėsi Vilniaus universiteto (VU) vaikystės pedagogikos pirmo kurso studentė. Redakcijai mergina pasakoja netrukus turinti pradėti profesinę praktiką, tačiau dėl koronaviruso grėsmės praktikuotis bijanti.

Bijo užkrėsti artimuosius

Kaip rašo studentė, jau dabar žinoma, kad vasario pabaigoje prasidėsianti praktika iš pradžių vyks nuotoliniu būdu. Tačiau Vyriausybei leidus šalies darželinukams grįžti į ugdymo įstaigas, ten toliau praktikuotis turės vykti ir praktikantai.

Mergina atkreipia dėmesį į tai, kad praktikantai skiepijami nebus. Tai, kad įstaiga, kurioje bus atliekama praktika, gali paprašyti atvykti praktikuotis gyvai, studentei kelia daug nerimo.

„Pasidalinus mintimis su praktikos vadove, jog noriu atsisakyti atlikti praktiką mokyklose gyvai, nes mano šeimoje šis virusas yra skaudi tema ir žmonės, kurie gyvena kartu nesutinka, jog aš būčiau tarp tokio kiekio žmonių siaučiant tokiam virusui, praktikos vadovė jokios išeities nepasiūlė. Praktika turi būti atlikta, vertinimas turi būti parašytas“, – laiške rašo studentė.

Mergina tv3.lt žurnalistams pasakoja, kad koronaviruso tema jai ir jos šeima yra labai jautri. Studentė sako dėl viruso turėjusi daug neigiamų išgyvenimų, o savo namuose susidurianti su spaudimu praktikos gyvai neatlikti ir nerizikuoti artimųjų sveikata.

„Vadinasi, jeigu noriu saugoti savo ir savo šeimos sveikatą – kai vienoje šeimoje gyvenu ir su močiute, – tai negaliu sėkmingai studijuoti? Ar rinktis mokslą ir studijas, bet aukoti šeimos sveikatą ir gyvybę?“ – laiške klausia mergina.

Praktikuotis galima ir nuotoliniu būdu

Vilniaus universiteto viešosios komunikacijos vadovė Rima Juciutė sako, kad tai, kaip bus vykdoma praktika, nepriklauso nuo VU. Už tai yra atsakingos studentus praktikoms priimančios organizacijos.

Tačiau susirasti tokią praktikos vietą, kur praktikuotis leistų tik nuotoliniu būdu, yra įmanoma ir leidžiama.

„Pavasario semestrą praktikas atliks daugybė VU studentų iškart numatę, kad praktika bus atliekama nuotoliniu būdu. Studentas, suprasdamas aplinką, kurioje gyvena ir visas kylančias rizikas, turi galimybę iškart ieškotis tokios praktikos vietos, kurioje galės visą praktikos laikotarpį praktikuotis nuotoliniu būdu“, – tv3.lt rašo R. Juciutė.

Universitetas pabrėžia, kad tai, ar praktika bus atlikta nuotoliniu būdu, ar gyvai, įtakos vertinimui neturės: „Vilniaus universitetas vertina įgytas kompetencijas, ne būdą, kuriuo buvo atlikta praktika. Dėl to visiškai vienodai yra vertinamos tiek nuotoliniu būdu atliktos praktikos (o tokių bus didžioji daugumą šį semestrą), tiek realiai būnant organizacijose.

Be to, dalis studentų netgi patys nori savo iniciatyva atlikti praktikas darbo vietoje, nes taip turi galimybę geriau pažinti organizaciją ir jos kultūrą. Organizacijos, kuriose atliekama praktika, taip pat privalo užtikrinti savo darbuotojams ir praktikantams saugias darbo sąlygas pagal galiojančius įstatymus, kad dėl to nereikėtų jausti nerimo.“

R. Juciutė pasakoja, kad jau ir pirmojo karantino metu dalis studentų susidūrė su panašiomis problemomis, kai pandemijai siaučiant įmonės studentų reikalavo praktikuotis darbo vietoje.

„Dalis šių studentų įvertinę savo aplinką dėl to jautėsi nesaugiai ir negalėjo atlikti praktikos darbo vietoje. Visi šie studentai bendradarbiaudami su savo padaliniu ir praktikos koordinatoriumi galėjo pakeisti savo praktikos vietą arba susitarti dėl individualių užduočių, kurių atlikimas užtikrino studento kompetencijų įgijimą“, – komentuoja R. Juciutė.

Universiteto atstovė teigia, kad studentė į savo fakulteto studijų skyrių nesikreipė.