Celofanas nori prisiteisti iš Raskevičiaus 100 eurų: tiek nori už bučinį

Vilniaus miesto apylinkės teisme – Antano Kandroto-Celofano ir Tomo Vytauto Raskevičiaus akistata. Celofanas nori prisiteisti iš Raskevičiaus 100 eurų dėl to, kad Seimo narys be leidimo jį per LGBT eitynes pabučiavo. Kol Celofanas jaučiasi pažemintas, Raskevičius aiškina, kad nederamo elgesio jo veiksmuose nebuvo, nes pabučiuotas Celefonas jautėsi laimingas, šypsojosi.