TV3 naujienos > Lietuva

Byra SAM vadovybė: traukiasi viceministrė Čelutkienė

2025-09-26 09:52 / šaltinis: BNS
2025-09-26 09:52

Naujuoju sveikatos apsaugos viceministru tapo iki šiol ministrės Marijos Jakubauskienės patarėju buvęs Skirmantas Krunkaitis, pareigas paliko viceministrė Jelena Čelutkienė.

Jelena Čelutkienė (Santaros klinikų nuotr.)

Naujuoju sveikatos apsaugos viceministru tapo iki šiol ministrės Marijos Jakubauskienės patarėju buvęs Skirmantas Krunkaitis, pareigas paliko viceministrė Jelena Čelutkienė.

S. Krunkaitis patarėju buvo paskirtas sausį, jis buvo atsakingas už sveikatos apsaugos sistemos atsparumo ekstremaliems ir ypatingiems civiliniams įvykiams, hibridinėms bei karinėms grėsmėms formavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministerija yra skelbusi, kad naujasis viceministras turi darbo patirties darbo skubios pagalbos, slaugos skyriuose, stacionare, pabėgėlių stovykloje bei karo sąlygomis.

Jis ėjo medicinos gydytojo pareigas Antakalnio poliklinikoje, Naujininkų pabėgėlių centre, ligoninėse Zarasuose ir Edinburge, Jungtinėje Karalystėje.

S. Krunkaitis Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje yra įgijęs leitenanto laipsnį, medicinos mokslus baigė Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Vilniaus universitete, kur įgijo medicinos gydytojo ir šeimos gydytojo specialybes.

J. Čelutkienė Sveikatos apsaugos ministerijoje dirbo nuo praėjusių metų gruodžio M. Jakubauskienei tapus ministre, ji buvo atsakinga už specializuotos medicinos klausimus.

J. Čelutkienė yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorė, Santaros klinikos kardiologė, yra buvusi Lietuvos kardiologų draugijos prezidentė.

Portalas tv3.lt primena, kad rugpjūtį sveikatos apsaugos viceministrės pareigas paliko ir Nerija Stasiulienė. Netrukus ji pradėjo eiti kanclerės pareigas Teisingumo ministerijoje.

 

Sveikata.lt
