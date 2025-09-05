Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Bulgarijos ministras pirmininkas nurodė tęsti tyrimą dėl Ursulos von der Leyen skrydžio trikdymo

2025-09-05 16:03 / šaltinis: BNS
2025-09-05 16:03

Bulgarijos ministras pirmininkas Rosenas Želiazkovas ketvirtadienį sakė nurodęs aviacijos institucijoms toliau tirti, kas nutiko Europos Komisijos (EK) pirmininkę Ursulą von der Leyen skraidinusiam lėktuvui, įtariant, kad skrydis buvo sutrikdytas dėl GPS trukdžių.

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

Bulgarijos ministras pirmininkas Rosenas Želiazkovas ketvirtadienį sakė nurodęs aviacijos institucijoms toliau tirti, kas nutiko Europos Komisijos (EK) pirmininkę Ursulą von der Leyen skraidinusiam lėktuvui, įtariant, kad skrydis buvo sutrikdytas dėl GPS trukdžių.

2

Bulgarijos vyriausybė pastarosiomis dienomis teikė prieštaringus pareiškimus dėl sekmadienio skrydžio ir dėl to, ar jo GPS sistemos buvo trikdomos, ar ne.

TAIP PAT SKAITYKITE:

EK teigė, kad U. von der Leyen lėktuvas prarado palydovinį GPS signalą virš Bulgarijos, kaip įtariama, dėl Rusijos kišimosi. Komisija laikėsi savo pozicijos, nors šią savaitę kilo vis daugiau klausimų, kas tiksliai įvyko.

U. von der Leyen lėktuvas saugiai nusileido Plovdivo oro uoste.

„Orlaiviui artėjant (...) dingo GPS signalas; apie tai orlaivio pilotai pranešė Bulgarijos oro eismo kontrolei. Pokalbio metu buvo pasiūlyta leistis naudojant vadinamąją  tūpimo pagal prietaisus sistemą ILS“, – aiškino R. Želiazkovas. 

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova ketvirtadienį sakė, kad pranešimai apie Rusijos vykdytą GPS signalo blokavimą buvo „100 proc. išgalvoti“.

R. Želiazkovas teigė, kad apie incidentą išgirdo delegacijai išlipus iš lėktuvo, ir kad nedelsdamas nurodė oro eismo kontrolei bei Civilinės aviacijos administracijai (CAA) atlikti tyrimą.

„Tą pačią dieną man buvo pranešta, kad antžeminė įranga tuo metu neaptiko jokių trukdžių. Tačiau tai nereiškia, kad lėktuvo įranga neaptiko jokių trukdžių“, – sakė jis.

„Nurodžiau CAA susisiekti su skrydį vykdančia bendrove, kad būtų atliktas papildomas orlaivio prietaisų ir kompiuterių patikrinimas“, – pridūrė jis. 

R. Želiazkovas anksčiau parlamentui sakė, kad dėl rusų radioelektroninės kovos sistemų naudojimo Kryme daugelyje Europos vietų stebimi radijo dažnių spektro trukdžiai.

„Tačiau tai nesusiję su šiuo konkrečiu skrydžiu“, – pažymėjo jis.

Jau kelis mėnesius su Rusija besiribojančios šalys, įskaitant Suomiją, Latviją, Lietuvą ir Estiją, perspėja apie suintensyvėjusią elektroninę veiklą, trukdančią lėktuvams, laivams ir dronams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

